Amerykańskie show w Mościcach! Hunters Tarnów zainaugurowali sezon przed własną publicznością

Stadion w Mościcach zamienił się w arenę amerykańskiego futbolu. Był piknik, widowiskowe wejście i profesjonalna oprawa meczu

Tarnowscy Hunters zadbali o to, aby inauguracja sezonu przed własną publicznością miała odpowiednią rangę. Spotkanie 2. kolejki rozgrywek PFLJ U20 z Kings Kraków było nie tylko okazją do rywalizacji na boisku, ale również wydarzeniem skierowanym do całych rodzin i kibiców, którzy chcieli poczuć atmosferę amerykańskiego futbolu.

Impreza rozpoczęła się już o godzinie 14.00. Na odwiedzających czekał rodzinny piknik z atrakcjami przygotowanymi zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Była nauka pierwszej pomocy, pyszny poczęstunek oraz dmuchana zjeżdżalnia. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zadbano o efektowną oprawę – pojawiły się race dymne. Kibice mogli też podziwiać energiczne pokazy cheerleaderek. Jak przyznali w rozmowie z Radiem Eska, to była dobra zabawa.

– Jest świetny klimat. Pierwszy raz jestem na takim meczu i muszę przyznać, że to naprawdę super zabawa. – Nigdy wcześniej nie oglądałem futbolu amerykańskiego. Nie spodziewałem się, że przyjdzie aż tylu kibiców. Fajnie się bawię. – Muszę przyznać, że super oprawa. Jestem pozytywnie zaskoczona.

Tarnowscy organizatorzy zadbali także o wygląd samego boiska. Kibice zobaczyli pełnowymiarowe pole gry z profesjonalnymi bramkami, wyraźnie wyznaczonymi numerami oraz dużym logo umieszczonym na środku murawy.

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