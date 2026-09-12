Do Szpitala Akademickiego we Lwowie trafił specjalistyczny sprzęt medyczny. W Tarnowie podsumowano akcję pomocową zorganizowaną przez miejscowe organizacje

Sprzęt z tarnowskich placówek i pieniądze ze zbiórki pojechały do Lwowa.

Wśród przekazanych urządzeń znalazły się m.in. łóżka szpitalne, aparatura medyczna i narzędzia chirurgiczne.

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Tarnów pomaga lwowskiemu szpitalowi. Do Ukrainy trafił kolejny transport sprzętu.

Pomoc dla Szpitala Akademickiego we Lwowie została zorganizowana w Tarnowie w ramach akcji humanitarnej, w którą zaangażowały się lokalne organizacje oraz instytucje. Transport sprzętu przygotowano 28 lipca 2026 roku. Trafiły do niego urządzenia i wyposażenie, które mogą zostać wykorzystane w ukraińskim szpitalu. Jednym z elementów akcji była również zbiórka pieniędzy.

– Zebraliśmy ponad 12 tysięcy złotych, z czego 11 tysięcy 700 zostało przeznaczone na zakup lampy do gabinetu ginekologicznego – mówi Witold Miś, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Tarnowie.

Do pomocy dołączył również Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie.

– To już trzeci transport do jednego z szpitali w Ukrainie. Skala tego jest niemała, bo to są samochody wielkości tira. Ponadto pojechały dwa samochody, chyba rok czy półtora roku temu. Teraz to ponad 30 łóżek i szafek szpitalnych, drobny sprzęt medyczny, trochę narzędzi chirurgicznych, aparat USG, kardiomonitory i chyba pompa infuzyjna. W każdym razie to są elementy szpitala, które wymieniamy, które u nas modernizujemy, a są jeszcze w pełni sprawne i mogą komuś posłużyć – mówi Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Sobotnie spotkanie było okazją do podsumowania całego przedsięwzięcia. Wzięli w nim udział przedstawiciele tarnowskich władz, organizacji zaangażowanych w pomoc oraz Szpitala Akademickiego we Lwowie. W wydarzeniu uczestniczyli także młodzi ludzie – ukraińscy harcerze oraz uczniowie tarnowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego. Organizatorzy podkreślają, że to nie koniec działań. Do końca roku będzie prowadzona kwesta.

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