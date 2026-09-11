Jaskółcze Gniazdo oszaleje! Hunters Tarnów zapowiadają amerykańskie show i piknik

Hunters Tarnów inaugurują sezon na stadionie w Mościcach, zapowiadając pierwszy domowy mecz jako szansę na rewanż z Kings Kraków.

Odmieniony skład drużyny i widowiskowe show w amerykańskim stylu to gwarancja niezapomnianych emocji, uzupełnionych o rodzinny piknik z atrakcjami.

Przyjdź i dołącz do dopingujących, by wesprzeć Huntersów i odkryć wszystkie niespodzianki przygotowane na to wydarzenie!

Chcą się odegrać za ubiegły rok. Drużyna futbolu amerykańskiego Hunters Tarnów, podczas pierwszego domowego meczu, zmierzy się w niedzielę (13 września 2026) z zawodnikami drużyny Kings Kraków. Sportowcy szlifują formę i mobilizują się przed tym spotkaniem, zwłaszcza, że po raz pierwszy będą grać na nowym obiekcie. Od tego sezonu zawodników Hunters Tarnów będzie można oglądać i dopingować w Jaskółczym Gnieździe w Mościcach.

- Jesteśmy już po jednym meczu w Tychach - wygranym - ale myślę, że tutaj będzie jeden z ważniejszych meczów na pewno dla nas, bo inauguracja na nowym stadionie, na którym jeszcze nie graliśmy. Na pewno chcemy się sprawdzić. Przeciwnikiem będzie drużyna Kings z Krakowa. Nastrój jest bardzo bojowy i chcemy się oczywiście odegrać za tamten rok, bo trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia, albo jeszcze czegoś. Jako kapitan uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni i podnieśliśmy swój poziom, osobiście i jako drużyna też. Najważniejsze, że więcej doświadczenia mamy. Bo na treningu można wyrobić dużo, ale bez doświadczenia, tak naprawdę to nic nie jest warte - mówią nam Szymon Witek - rozgrywający, Nazar Kawun - middle line backer i Oskar Brzeziński - defensywny liniowy.

POSŁUCHAJ zawodników drużyny HUNTERS TARNÓW

Oprócz zmiany miejsca rozgrywek, drużyna wyjdzie na boisko w nowym składzie. Zamiast 9 zawodników, tym razem na murawie zobaczymy 11 graczy. „Huntersi” przyznają, że nie brak im zaangażowania, które jest konieczne, by skutecznie godzić wszystkie obowiązki. Wprawdzie w tygodniu odbywają tylko dwa treningi, ale na aktywności na boisku się nie kończy - gra zostaje w głowie na dłużej. Dodatkowo zawodnicy muszą poświęcić sporo czas na przygotowania oraz dojazd na treningi i pogodzić wszystko z obowiązkami szkolnymi:

- Myślę, że póki co wszyscy sobie z tym radzą. Mamy pięciu reprezentantów Polski, także oni mają dodatkowy nakład pracy. Ale z tego, co widzimy, radzą sobie. Też staramy się zwracać uwagę, żeby w szkole, czy na studiach przez to, że oni trenują, ich poziom się nie obniżał, więc na to też kładziemy nacisk, że nauka jest na pierwszym miejscu, a futbol to jest hobby w tym momencie. Muszą się skupić na nauce. Jest to sport drużynowy, sport kontaktowy, sport, który wymaga współpracy na boisku i takiego podejścia, żeby się wzajemnie wspierać. Ci chłopcy, przez to, że już drugi sezon ze sobą są, to już jest jak rodzina. Budują swoje charaktery, są coraz pewniejsi siebie. Większość z nich zaczęła sobie radzić znacznie lepiej w szkole. Już nie są takimi buntownikami szkolnymi, z jakimi mieliśmy do czynienia rozpoczynając tę przygodę tutaj w Tarnowie. Więc same plusy – przekonują Jakub Jędryka i Jacek Brzeziński z zarządu Hunters Tarnów.

Najbliższy mecz w Jaskółczym Gnieździe rozpocznie się w niedzielę, 13 września 2026, o 16:00, ale już od godziny 14:00 czeka na was rodzinny piknik z atrakcjami. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść na stadion wcześniej, bo nie zabraknie atrakcji dla małych i dużych. A ponieważ to inauguracja gry w nowej lokalizacji, to spodziewajcie się widowiskowego otwarcia sezonu:

- Zaczniemy piknikiem rodzinnym, więc zapraszamy na wszelkie atrakcje, które tam będą. Będzie dobre jedzenie, będą atrakcje dla dzieci. Zapraszamy całe rodziny. No i później zapraszamy oczywiście na mecz. Kick-off o 16:00. Liczymy na doping, który będzie niósł naszych zawodników. Ja mogę zdradzić, że szykujemy nie lada niespodzianki, jeśli chodzi o samą prezentację zespołu, jak i wejście meczowe, rozpoczęcie meczu. Chcemy troszeczkę amerykańskiego show wprowadzić tutaj i mamy nadzieję, że w niedzielę to się uda. Troszeczkę pokazaliśmy w poprzednim sezonie, ale mamy jeszcze wiele pomysłów w zanadrzu i będzie fajnie, jak to się uda zrealizować, bo myślę, że Tarnów zasługuje na to – dodaje Jacek Brzeziński.

Drużyna Hunters Tarnów to sekcja przeznaczona dla młodych zawodników w wieku od 15 lat, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z futbolem amerykańskim. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów. Drużyna prowadzi nabór dla nowych chętnych, którzy marzą o sporcie, łączącym adrenalinę, strategię i pracę zespołową. Więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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