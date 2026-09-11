Mieszkasz w Tarnowie? Od stycznia zapłacisz więcej za swój dom i mieszkanie

Rada Miasta Tarnowa przegłosowała podwyżki podatku od nieruchomości, choć ostateczne stawki okazały się niższe, niż pierwotnie zakładano.

Ostatecznie stawka za metr kwadratowy mieszkania wzrośnie do 1,05 zł, co oznacza podwyżkę o 5 groszy, a nowe przepisy wejdą w życie już od stycznia 2027 roku.

Sprawdź, czym prezydent miasta uzasadnia tę decyzję.

Podczas sesji, 10 września 2026, tarnowscy radni, po burzliwej dyskusji, zdecydowali o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości. Poparli jednak stawki niższe, od pierwotnie proponowanych przez prezydenta. Radny Sebastian Stepek przekonywał, że podwyżka jest potrzebna, ale wysokość proponowanych kwot budzi wątpliwości:

- Ta podwyżka nie musi być aż tak duża. Słyszeliśmy zapowiedzi pana prezydenta, że podwyżki mają być o poziom inflacji, a niektóre podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki zamieszkałe przez osoby fizyczne, ta podwyżka jest na poziomie 10% zaproponowana. Dla przedsiębiorców to jest 4,41, a przypomnę, że poziom inflacji był 3,6, więc tutaj są pewne rozbieżności. Ja uważam, że oczywiście o jakiś poziom inflacji możemy podnieść te podatki, to nie jest bardzo duża skala, zwłaszcza dla osób fizycznych, natomiast ta podwyżka rzeczywiście musi być przynajmniej blisko poziomu inflacji, a nie o 10%, bo to jest daleko od poziomu 3,6. – przekonywał radny Sebastian Stepek.

Na proponowaną przez prezydenta podwyżkę podatku od nieruchomości, nawet po obniżeniu stawek, nie chcieli się zgodzić radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Krzysztof Rodak zwracał uwagę między innymi na niesprawiedliwość, wynikającą z niższej stawki podatku dla przedsiębiorców działających w ścisłym centrum Tarnowa. Ostatecznie radni PiS i koła Tak dla Tarnowa zagłosowali przeciwko podwyżce.

- Uważamy, że ten poziom, który w tej chwili jest stawek podatkowych, jest wystarczający. Owszem, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodów. Trzeba szukać rozwiązań, żeby finansować zadania miasta, ale trzeba szukać gdzie indziej, a nie w kieszeni mieszkańca. Pan prezydent zwraca uwagę, że to jest podatek płacony rocznie, czyli w skali roku ta podwyżka nie jest aż tak dotkliwa, jego zdaniem. Rozumiem, tylko weźmy pod uwagę, że obciążenia podatkowe i inne daniny w ogóle, jeśli chodzi o mieszkańca, rosną, bo w tej chwili chociażby drastycznie rosną ceny paliw. Rosną też inne wydatki. Pojawiają się informacje, że też będą o wiele droższe koszty ogrzewania tej zimy. Więc trzeba również brać to pod uwagę i nie traktować tych podatków tylko jako jeden z elementów, ale popatrzeć na to całościowo. Naszym zdaniem to rozwiązanie w tym momencie nie jest akceptowalne – przekonywał radny Mirosław Biedroń.

Podwyżki pozytywnie zaopiniowała Komisja Ekonomiczna Rady Miasta. Ostatecznie kwota podatku od mieszkań została uchwalona na kwotę 1,05 złotych za metr kwadratowy, czyli o 5 groszy więcej, niż dotychczas. Jak przekonuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, pieniądze, które dzięki podwyżkom trafią do budżetu miasta, pozwolą na finansowanie innych ulg dla mieszkańców, m.in. tanich biletów MPK czy darmowych żłobków. Nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2027.

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