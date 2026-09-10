Wielkie spotkanie ludzi gór w Tarnowie. Już wkrótce odbędzie się Festiwal APEX 2026

Festiwal APEX - ludzie, góry, wspinaczka

Festiwal APEX 2026 potrwa trzy dni i zgromadzi w Tarnowie znane postaci świata himalaizmu, alpinizmu i wspinaczki sportowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Wielicki, Cecylia Kukuczka, Ryszard Pawłowski, Dariusz Załuski, Maja Pietraszewska-Koper, Mario Corradini, Edyta Ropek, Kinga Ociepka-Grzegulska, Mariusz Gołkowski oraz Krzysztof Sobczyk „Sopel”.

„Granice odpowiedzialności. Między marzeniem a decyzją” – to hasło tegorocznej edycji, która przygląda się górskim wyprawom z nieco innej perspektywy. W centrum uwagi znajdują się nie tylko emocje związane ze zdobywaniem szczytów, ale przede wszystkim wybory, jakie trzeba podejmować w obliczu niepewności i zagrożenia. Góry potrafią być spełnieniem marzeń, ale jednocześnie wymagają rozsądku, pokory i świadomości konsekwencji własnych działań. To właśnie odpowiedzialność – za własne bezpieczeństwo i za innych – często decyduje o tym, jak kończy się górska przygoda.

Festiwal Apex 2026 - zapowiedź

Pomysł na organizację festiwalu narodził się z pasji grupy osób związanych z górami i wspinaczką.

- Właściwie zaczęło się od tego, że chcieliśmy jako grupa ludzi, przyjaciół właściwie, bliskich, znajomych, grupa ludzi, którzy się po prostu lubią i lubią razem spędzać czas i razem chodzą w góry, zrobić coś też w mieście, trochę pozarażać ludzi tą naszą pasją. No i postanowiliśmy zrobić jakieś wydarzenie otwarte. Przechodziliśmy przez różne etapy, różne były perturbacje.Finalnie jeden z lokalnych polityków, pan Piotr Górnikiewicz, wysłał nas, można powiedzieć, do Akademii Tarnowskiej. Skierował nas tam, bo powiedział, że to może być fajne miejsce, które może połączyć tę naszą pasję górską ze ścianką i ze wspinaczką, która na terenie Akademii jest i bardzo fajnie funkcjonuje, i kształci zawodników, młodzież i dzieciaki. I właśnie w Akademii Tarnowskiej spotkaliśmy się z bardzo dobrym, takim miłym przyjęciem, dużą otwartością - mówi Joanna Rybak, współorganizatorka wydarzenia.

Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Zaplanowano m.in. rozmowę z Dariuszem Załuskim i Mają Pietraszewską-Koper. Na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej zaplanowano też kino plenerowe. Zostanie wyświetlony film „Ostatnia góra”.

- Sobota obfituje w naprawdę ważne wydarzenia i ważnych gości, bo wtedy będzie właśnie z nami Cecylia Kukuczka, będą wielkie sławy polskiego himalaizmu, a gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Będą też spotkania z tarnowskimi sportowcami, bo chcemy właśnie promować te niezwykłe dokonania wspinaczkowe Tarnowa. W sobotę pojawi się więc przede wszystkim Edyta Ropek. Chcielibyśmy również trochę Państwa ugościć takim naszym lokalnym akcentem muzycznym, bo tutaj w epicentrum wszystkiego jest Tarnów. Naszym gościem wieczoru muzycznego będzie Wojtek Klich - podkreśla Joanna Rybak.

Tymczasem już 11 września na tarnowskim Rynku będzie można spotkać organizatorów Festiwalu APEX 2026. To okazja, by porozmawiać z nimi o wydarzeniu oraz dowiedzieć się więcej o idei tegorocznej edycji festiwalu.

Apex 2026 - program

PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA

„Cena decyzji – odpowiedzialność w górach i poza nimi”

15:00 – uroczyste otwarcie Festiwalu APEX 2026

Powitanie gości, partnerów oraz zawodników Pucharu Polski we wspinaczce

sportowej.

15:30 – Maciej Kwaśniewski i Wojciech Nowak

„Motywy górskie w polskim filmie do 1990 roku” – góry w polskim kinie,

– góry w polskim kinie, historie ludzi, decyzji i odpowiedzialności.

17:00 – Dariusz Załuski i Maja Pietraszewska-Koper

„Film, góry i odpowiedzialność” – rozmowa o dokumentowaniu prawdziwych

– rozmowa o dokumentowaniu prawdziwych historii ludzi gór.

Prowadzenie: Maciej Kwaśniewski.

19:00 – kino plenerowe

Projekcja filmu „Ostatnia Góra” w reżyserii Dariusza Załuskiego, poświęconego

w reżyserii Dariusza Załuskiego, poświęconego dramatycznej zimowej wyprawie na Nanga Parbat.

SOBOTA, 19 WRZEŚNIA

„Legendy, które wyznaczyły kierunek”

13:30 – rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu

14:00 – Mariusz Gołkowski

„Tarnowska droga na światowe ściany” – o początkach tarnowskiego

– o początkach tarnowskiego środowiska wspinaczki sportowej.

15:00 – Cecylia Kukuczka

„Jerzy Kukuczka – życie zapisane w górach”

15:30 – wspomnienie Jerzego Kukuczki

Cecylia Kukuczka, Ryszard Pawłowski, Krzysztof Wielicki i Mario Corradini

podzielą się osobistymi wspomnieniami o jednym z najwybitniejszych himalaistów

świata.

Prowadzenie: Grzegorz Bielejec i Michał Kobylecki.

16:30 – wręczenie Statuetki Festiwalu APEX

16:45 – spotkania autorskie i rozmowy z gośćmi

17:30 – Tarnowscy Wybitni Sportowcy

Spotkanie z Edytą Ropek i Arkadiuszem Kamińskim.

Moderator: Michał Kobylecki.

18:30 – gość wieczoru: Krzysztof Wielicki

Spotkanie z jednym z najwybitniejszych himalaistów świata, zdobywcą Korony

Himalajów i Karakorum i pionierem zimowego himalaizmu.

20:30 – koncert finałowy drugiego dnia festiwalu.

NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA

„Góry otwierają serca”

11:00 – „Rozpocznij z nami wspinanie”

Otwarta impreza na ściance wspinaczkowej Akademii Tarnowskiej z udziałem

Ryszarda Pawłowskiego, trenerów Fundacji Szerpowie Nadziei, Natalii

Bibro, Magdaleny Blachnickiej oraz tarnowskich instruktorów wspinaczki.

13:30 – rozpoczęcie trzeciego dnia festiwalu

14:00 – Kinga Ociepka-Grzegulska

Spotkanie z jedną z najwybitniejszych polskich wspinaczek sportowych i jedyną

Polką, która pokonała drogę o trudności 9a.

15:00 – Krzysztof Sobczyk „Sopel”

„Szerpowie Nadziei – kiedy wspinaczka zmienia życie” – o pomaganiu

– o pomaganiu osobom z niepełnosprawnościami poprzez wspinaczkę i aktywność górską.

16:00 – Mario Corradini

„Nepal i Ciao Namaste – wielkie góry i solidarność” – o Himalajach,

– o Himalajach, działalności społecznej i budowie szkół dla dzieci w Nepalu.

17:00 – Waldemar Malina

„Waldek Malina na Piku Lenina” – podróżnicza opowieść o górach, przygodzie

– podróżnicza opowieść o górach, przygodzie i spotkaniach z ludźmi.

18:00 – uroczyste zakończenie Festiwalu APEX 2026

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