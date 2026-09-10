„Rock na Starówce” w Tarnowie: ZIYO, klasyka i młode talenty na jednej scenie

Tarnów szykuje rockowe zakończenie sezonu koncertowego w Amfiteatrze Letnim, gromadząc na scenie muzyków różnych pokoleń.

"Rock na Starówce" to unikalne połączenie młodych talentów i legend, z historycznym powrotem trzech oryginalnych członków ZIYO po 40 latach.

Od klasyki Deep Purple po autorskie utwory – nie przegap tego niezapomnianego wieczoru! Sprawdź szczegóły i zdobądź bilety.

„Rock na Starówce” – taki tytuł nosi koncert, który w piątek, 11 września 2026, odbędzie się w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Na plenerowej scenie przy ul. Kopernika wystąpi młode pokolenie tarnowskich muzyków z artystami, którzy współtworzyli muzyczną historię miasta w latach 80. i 90.

- Kończymy ten sezon ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie. Koncert Rock na Starówce. Pomysł ten się zrodził wspólnie z Pawłem Mazurem. Jest to znany muzyk rockowy, który prowadzi swoją szkołę rockową w Tarnowie. Dyskutując, doszliśmy do wniosku, że mamy jazz, mamy szanty, mamy folk i bluesy w amfiteatrze, a nie ma rocka. A przecież muzycy rockowi tarnowscy to są wybitni muzycy w tym gatunku, jak chodzi o dokonania zespołów tarnowskich rockowych sprzed kilkunastu laty, ale również i indywidualnych muzyków rockowych, którzy w tej chwili grają w różnych zespołach, formacjach, z różnymi gwiazdami muzyki nie tylko rockowej i rozrywkowej. I ideą tego koncertu jest to, że Paweł Mazur zaprasza ich do Tarnowa na ten jeden wieczór niepowtarzalny, gdzie kilkunastu artystów tarnowskich spotyka się tutaj, czasami niektórzy po latach, i będą prezentowali troszeczkę swoich autorskich utworów, ale też będą powracali do klasyki rocka - Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd. I te utwory też będą wybrzmiewały, więc zapowiada się przepiękny wieczór – zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.

Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów piątkowego koncertu Rock na Starówce będzie spotkanie na jednej scenie, po 40 latach, trzech muzyków pierwszego składu ZIYO: Jarka Majki, Jerzego Durała i Krzysztofa Krupy. Poza nimi zagrają między innymi: Dagmara Jamróg, Julia Jamróg, Magdalena Stalmach, Mariusz Budzik, Jerzy „Kobra” Drobot, Szymon Dulęba, Kamil Juszczyk, Mateusz Juszczyk, Hubert Kapturkiewicz, Paweł Maurycy, Jakub Mikus, Grzegorz Nosek, Andrzej Połeć, Gabriel Rękas, Rafał Rzeźnikiewicz i zespół Skyether. Koncert odbędzie się 11 września 2026 w Amfiteatrze Letnim. Początek o 19:00. A bilety są dostępne online na www.tck.pl.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]