Kabaret Neo-Nówka i jego "Pokolenie DNA". Grupa wystąpi w Tarnowie z nowym programem

Tomasz Piszczek
2026-09-11 14:00

Jedna z najpopularniejszych polskich grup kabaretowych, Neo-Nówka, ogłosiła jesienną trasę koncertową z najnowszym programem zatytułowanym "Pokolenie DNA". Artyści odwiedzą kilkadziesiąt miast w całej Polsce, a cykl występów rozpocznie się 25 września 2026 roku w Tarnowie. Formację tworzą Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki.

Nowy program "Pokolenie DNA"

Nowy program "Pokolenie DNA" zapowiadany jest jako satyryczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Kabaret, znany z podejmowania aktualnych i nierzadko kontrowersyjnych tematów, w najnowszym materiale ma w charakterystyczny dla siebie sposób komentować społeczne zjawiska. Jak informują organizatorzy, widzowie mogą spodziewać się zarówno zupełnie nowych skeczy i postaci, jak i ciętych ripost, które stały się znakiem rozpoznawczym grupy. Program opisywany jest jako propozycja łącząca humor z refleksją nad współczesnością.

Inauguracja trasy w Tarnowie

Ogólnopolska trasa kabaretu rozpocznie się występem w Tarnowie. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2026 roku o godzinie 19:00 w hali Arena Jaskółka przy ul. Traugutta 3B. Bilety na występ są dostępne w sprzedaży internetowej za pośrednictwem platformy qualitim.pl. Wejściówki na to wydarzenie będzie można również wygrać w konkursach organizowanych na antenie Radia ESKA Tarnów. Słuchajcie nas uważnie na 98,1 FM. Radio ESKA jest patronem medialnym wydarzenia.

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Autor: QualiTiM, Neo-Nówka/ Materiały prasowe

Harmonogram jesiennej trasy "Pokolenie DNA"

Po inauguracyjnym występie w Tarnowie, Kabaret Neo-Nówka odwiedzi szereg innych miast. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram zaplanowanych występów:

  • 25.09 – Tarnów
  • 26.09 – Tarnowskie Góry
  • 26.09 – Będzin
  • 27.09 – Bielsko-Biała
  • 09.10 – Toruń
  • 10.10 – Łódź
  • 11.10 – Warszawa
  • 17.10 – Nowy Sącz
  • 18.10 – Jastrzębie-Zdrój
  • 18.10 – Mysłowice
  • 19.10 – Kraków
  • 24.10 – Olsztyn
  • 13.11 – Rzeszów
  • 14.11 – Lublin
  • 15.11 – Zamość
  • 15.11 – Chełm
  • 20.11 – Słupsk
  • 21.11 – Elbląg
  • 21.11 – Gdańsk
  • 22.11 – Inowrocław
  • 22.11 – Grudziądz
  • 27.11 – Zielona Góra
  • 28.11 – Poznań
  • 29.11 – Wrocław

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Kabaret Neo-Nówka zaprasza na "Pokolenie DNA". Grupa powraca z nowym programem!

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