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Nowy program "Pokolenie DNA"
Nowy program "Pokolenie DNA" zapowiadany jest jako satyryczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Kabaret, znany z podejmowania aktualnych i nierzadko kontrowersyjnych tematów, w najnowszym materiale ma w charakterystyczny dla siebie sposób komentować społeczne zjawiska. Jak informują organizatorzy, widzowie mogą spodziewać się zarówno zupełnie nowych skeczy i postaci, jak i ciętych ripost, które stały się znakiem rozpoznawczym grupy. Program opisywany jest jako propozycja łącząca humor z refleksją nad współczesnością.
Inauguracja trasy w Tarnowie
Ogólnopolska trasa kabaretu rozpocznie się występem w Tarnowie. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2026 roku o godzinie 19:00 w hali Arena Jaskółka przy ul. Traugutta 3B. Bilety na występ są dostępne w sprzedaży internetowej za pośrednictwem platformy qualitim.pl. Wejściówki na to wydarzenie będzie można również wygrać w konkursach organizowanych na antenie Radia ESKA Tarnów. Słuchajcie nas uważnie na 98,1 FM. Radio ESKA jest patronem medialnym wydarzenia.
Harmonogram jesiennej trasy "Pokolenie DNA"
Po inauguracyjnym występie w Tarnowie, Kabaret Neo-Nówka odwiedzi szereg innych miast. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram zaplanowanych występów:
- 25.09 – Tarnów
- 26.09 – Tarnowskie Góry
- 26.09 – Będzin
- 27.09 – Bielsko-Biała
- 09.10 – Toruń
- 10.10 – Łódź
- 11.10 – Warszawa
- 17.10 – Nowy Sącz
- 18.10 – Jastrzębie-Zdrój
- 18.10 – Mysłowice
- 19.10 – Kraków
- 24.10 – Olsztyn
- 13.11 – Rzeszów
- 14.11 – Lublin
- 15.11 – Zamość
- 15.11 – Chełm
- 20.11 – Słupsk
- 21.11 – Elbląg
- 21.11 – Gdańsk
- 22.11 – Inowrocław
- 22.11 – Grudziądz
- 27.11 – Zielona Góra
- 28.11 – Poznań
- 29.11 – Wrocław
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