Nowy program "Pokolenie DNA"

Nowy program "Pokolenie DNA" zapowiadany jest jako satyryczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Kabaret, znany z podejmowania aktualnych i nierzadko kontrowersyjnych tematów, w najnowszym materiale ma w charakterystyczny dla siebie sposób komentować społeczne zjawiska. Jak informują organizatorzy, widzowie mogą spodziewać się zarówno zupełnie nowych skeczy i postaci, jak i ciętych ripost, które stały się znakiem rozpoznawczym grupy. Program opisywany jest jako propozycja łącząca humor z refleksją nad współczesnością.

Inauguracja trasy w Tarnowie

Ogólnopolska trasa kabaretu rozpocznie się występem w Tarnowie. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2026 roku o godzinie 19:00 w hali Arena Jaskółka przy ul. Traugutta 3B. Bilety na występ są dostępne w sprzedaży internetowej za pośrednictwem platformy qualitim.pl. Wejściówki na to wydarzenie będzie można również wygrać w konkursach organizowanych na antenie Radia ESKA Tarnów. Słuchajcie nas uważnie na 98,1 FM. Radio ESKA jest patronem medialnym wydarzenia.

Autor: QualiTiM, Neo-Nówka/ Materiały prasowe

Harmonogram jesiennej trasy "Pokolenie DNA"

Po inauguracyjnym występie w Tarnowie, Kabaret Neo-Nówka odwiedzi szereg innych miast. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram zaplanowanych występów:

25.09 – Tarnów

26.09 – Tarnowskie Góry

26.09 – Będzin

27.09 – Bielsko-Biała

09.10 – Toruń

10.10 – Łódź

11.10 – Warszawa

17.10 – Nowy Sącz

18.10 – Jastrzębie-Zdrój

18.10 – Mysłowice

19.10 – Kraków

24.10 – Olsztyn

13.11 – Rzeszów

14.11 – Lublin

15.11 – Zamość

15.11 – Chełm

20.11 – Słupsk

21.11 – Elbląg

21.11 – Gdańsk

22.11 – Inowrocław

22.11 – Grudziądz

27.11 – Zielona Góra

28.11 – Poznań

29.11 – Wrocław

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Kabaret Neo-Nówka zaprasza na "Pokolenie DNA". Grupa powraca z nowym programem!

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