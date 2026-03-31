Od punk-metalowej energii po heavy-folk. Zenek Grabowski i Cronica zagrają w Piwnicy „Przepraszam”

Zenek Grabowski i Cronica w Tarnowie. Wieczór, gdzie punk-metal spotka się z folkową mitologią

Zenek Grabowski to postać niezwykle aktywna i pracowita na polskiej scenie niezależnej. Związany z nią nieprzerwanie od 1997 roku, przez 21 lat przewodził kultowemu zespołowi Kabanos. Obecnie, tworząc pod własnym nazwiskiem, ma na koncie już 11 solowych albumów, w tym docenione przez fanów „O!”, „Darmowe Przytulasy” czy obie części „Rezyliencji”.

Jego twórczość to wybuchowa mieszanka punk-metalu, motywacyjnych tekstów i autorskiej filozofii opartej na szczerości, humorze i wolności. Koncerty artysty słyną z niezwykłej atmosfery i zacierania granicy między sceną a publicznością. Podczas tarnowskiego występu Zenkowi (wokal, gitara) towarzyszyć będą Grzegorz „Hehua” Palka (gitara), Kuba „Bombel” Skrzypiec (bas) oraz Michał „Bambaryła” Wiśniewski (perkusja).

Wieczór w Piwnicy „Przepraszam” otworzy formacja Cronica z Jaworzna. Założony w 2014 roku zespół prezentuje unikalne połączenie europejskiej muzyki folkowej z ciężkimi, gitarowymi riffami. Charakterystycznym elementem ich brzmienia jest trio wokalne, w którym śpiew klasyczny i operowy (Kat Poręba, Adrianna Kania) spotyka się z mocnym growlem i screamem (Dariusz Dąbek).

Teksty grupy inspirowane są głównie mitologią słowiańską, ale sięgają również do wierzeń nordyckich, greckich czy filozofii. Cronica ma na koncie występy na największych festiwalach, w tym Pol'and'Rock Festival, oraz koncerty u boku czołowych zespołów z polskiej i europejskiej sceny metalowej.

Koncert odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, w klubie Piwnica „Przepraszam” przy ulicy Krakowskiej 2 w Tarnowie.

19:00 – Otwarcie bram klubu20:00 – Koncert zespołu Cronica21:10 – Koncert Zenka Grabowskiego

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie m.in. w social mediach Piwnicy „Przepraszam”.

