Nowoczesne ciepłownictwo w Brzesku. Milionowa inwestycja na finiszu

Modernizacja systemu grzewczego w Brzesku

W Brzesku dobiega końca jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej finalizuje kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego, która ma nie tylko poprawić efektywność dostaw, ale również znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii.

Kluczowym elementem inwestycji jest wdrożenie nowoczesnej instalacji opartej na kilku źródłach energii. System łączy spalanie biomasy, gazu oraz kogenerację. Takie rozwiązanie zapewnia większą elastyczność działania i odporność na zmieniające się ceny paliw. Najważniejszą innowacją technologiczną jest montaż wielopaliwowego kotła.

- Nawet 50% energii cieplnej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. To inwestycja, która nie tylko wspiera ekologię, ale przede wszystkim wzmacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła i pozwala dynamicznie reagować na sytuację na rynku paliw (…). Przygotowanie oraz realizacja całej modernizacji systemu ciepłowniczego trwały blisko 4 lata - mówił burmistrz Tomasz Latocha.

Zakres prac wykracza daleko poza samą ciepłownię. W ramach projektu zmodernizowano również sieci przesyłowe oraz zainstalowano nowoczesne węzły cieplne. Nowe systemy zarządzania mają ograniczyć straty energii i zwiększyć efektywność całego układu. Obecnie instalacja przechodzi końcowe testy.

