Nowa premiera w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. „Prawda” o relacjach bez cenzury

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na nową premierę

Już w piątek, 27 marca, na deskach Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie odbędzie się premiera „Prawdy”. Spektakl na podstawie dzieła Floriana Zellera wyreżyserował Tadeusz Łomnicki. To opowieść o współczesnych związkach, w których deklaracje i rzeczywistość rzadko idą w parze.

Twórcy spektaklu przyglądają się grupie młodych dorosłych, którzy – wydawałoby się – mają już za sobą pierwsze doświadczenia i rozczarowania. Są przekonani, że wiedzą, czym jest miłość, zaufanie i szczerość. Szybko jednak okazuje się, że ich pewność siebie to tylko pozory, a każda kolejna rozmowa odsłania nowe warstwy niedopowiedzeń, półprawd i manipulacji.

„Prawda” to komedia pełna zwrotów akcji, w której nic nie jest oczywiste, a widz co chwilę musi rewidować swoje przekonania. Zeller bawi się konwencją, stawiając pytania o granice szczerości i sens mówienia prawdy za wszelką cenę. Czy lepiej wiedzieć wszystko, czy może jednak niektóre rzeczy powinny pozostać niewypowiedziane?

4

