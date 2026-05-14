Niebezpieczny tydzień na drogach powiatu dąbrowskiego. Dwa groźne wypadki z udziałem motocykla i quada

Tomasz Piszczek
2026-05-14 14:10

W ostatnich dniach na drogach powiatu dąbrowskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych z udziałem kierujących motocyklem i quadem. W obu przypadkach mężczyźni doznali obrażeń i wymagali pomocy medycznej. Funkcjonariusze policji apelują o rozwagę i przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście sezonu na jednoślady i pojazdy terenowe.

Wypadek motocyklisty w Słupcu

Autor: KP Policji w Dąbrowie Tarnowskiej/ Materiały prasowe
Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, około godziny 18:30 w miejscowości Słupiec. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący motocyklem na łuku drogi stracił panowanie nad maszyną i z dużą siłą uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Niestety, w wyniku wypadku doznał on obrażeń ciała. Dalsza kontrola ujawniła poważne zaniedbania – pojazd, którym się poruszał, nie był zarejestrowany oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kierowca quada uderzył w drzewo

Kolejny niebezpieczny incydent miał miejsce w środę, 13 maja, w miejscowości Olesno. Kierujący quadem, z przyczyn, które są obecnie ustalane przez policję, stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie jego podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, kierowca był trzeźwy. Mężczyzna odniósł jednak obrażenia wymagające interwencji medycznej. Na szczęście w obu zdarzeniach nie ucierpiały żadne osoby postronne.

Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przypominają, że prowadzenie motocykli i quadów wymaga nie tylko odpowiednich uprawnień, ale także rozwagi, doświadczenia i umiejętności przewidywania zagrożeń na drodze. Mundurowi apelują do wszystkich kierowców o bezwzględne dostosowanie prędkości do panujących warunków i obowiązujących przepisów.

Policja podkreśla również, jak ważny jest nienaganny stan techniczny pojazdów oraz dopełnienie wszystkich formalności, w tym posiadanie aktualnej rejestracji i ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Brak tych elementów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku spowodowania wypadku.


