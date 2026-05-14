Dwa groźne wypadki na drogach powiatu dąbrowskiego, w których ucierpieli kierowcy motocykla oraz quada.

Obaj mężczyźni stracili panowanie nad pojazdami, jednak policyjne ustalenia ujawniły dodatkowe, poważne zaniedbania po stronie jednego z nich.

Sprawdź, jaki błąd popełnił motocyklista i dowiedz się, jakie konsekwencje finansowe grożą za takie przewinienie.

Wypadek motocyklisty w Słupcu

Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, około godziny 18:30 w miejscowości Słupiec. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący motocyklem na łuku drogi stracił panowanie nad maszyną i z dużą siłą uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Niestety, w wyniku wypadku doznał on obrażeń ciała. Dalsza kontrola ujawniła poważne zaniedbania – pojazd, którym się poruszał, nie był zarejestrowany oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kierowca quada uderzył w drzewo

Kolejny niebezpieczny incydent miał miejsce w środę, 13 maja, w miejscowości Olesno. Kierujący quadem, z przyczyn, które są obecnie ustalane przez policję, stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie jego podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, kierowca był trzeźwy. Mężczyzna odniósł jednak obrażenia wymagające interwencji medycznej. Na szczęście w obu zdarzeniach nie ucierpiały żadne osoby postronne.

Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przypominają, że prowadzenie motocykli i quadów wymaga nie tylko odpowiednich uprawnień, ale także rozwagi, doświadczenia i umiejętności przewidywania zagrożeń na drodze. Mundurowi apelują do wszystkich kierowców o bezwzględne dostosowanie prędkości do panujących warunków i obowiązujących przepisów.

Policja podkreśla również, jak ważny jest nienaganny stan techniczny pojazdów oraz dopełnienie wszystkich formalności, w tym posiadanie aktualnej rejestracji i ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Brak tych elementów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku spowodowania wypadku.

