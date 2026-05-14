Pirat drogowy koło Dąbrowy Tarnowskiej. Kierowca audi pędził 115 km/h w terenie zabudowanym

Michał Reszczyński
2026-05-14 10:31

Policjanci z dąbrowskiej drogówki zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który poruszał się z prędkością 115 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Nie tylko stracił prawo jazdy, ale też otrzymał wysoki mandat i punkty karne.

Pirat drogowy

i

Autor: KPP w Dąbrowie Tarnowskiej/ Materiały prasowe

115 km/h w terenie zabudowanym. Kierowca audi błyskawicznie stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Około godziny 9 policjanci z dąbrowskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości w miejscowości Nieczajna Górna. Ich uwagę zwrócił kierowca audi, który w obszarze zabudowanym poruszał się z ogromną prędkością.

Pomiar wykazał aż 115 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za tak rażące naruszenie przepisów 30-letni kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych oraz otrzymał 14 punktów karnych. Stracił też prawo jazdy na trzy miesiące.

Polecany artykuł:

Nie wiesz, co dalej? Tarnowska Akademia Mentoringu otwiera nabór – znajdź swoją…

Policja po raz kolejny przypomina, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn groźnych wypadków drogowych. Mundurowi apelują do kierowców o rozsądek i przestrzeganie limitów prędkości, szczególnie w terenie zabudowanym, gdzie o tragedię może być wyjątkowo łatwo.

Remont ulicy Batorego w Tarnowie
Galeria zdjęć 7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

QUIZ. Był szeryfem, jest uciekinierem. Test wiedzy o Zbigniewie Ziobrze. Pytania mogą zaskoczyć
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście urodził się Zbigniew Ziobro?
Dom Książków, Tarnów
Dąbrowa Tarnowska
pirat drogowy