Nie żyje ks. Stanisław Opocki. Krajowy duszpasterz Romów zderzył się z ciężarówką

W środę w tragicznym wypadku w Jurkowie (woj. małopolskie) zginął ks. Stanisław Opocki. Duchowny kierował autem, które zderzyło się czołowo z ciężarówką.

Funkcję krajowego duszpasterza Romów pełnił nieprzerwanie od 1996 roku, ale jego zaangażowanie w pomoc tej społeczności rozpoczęło się już w latach 80. Przygotowywał ich do sakramentów i był inicjatorem wielu pielgrzymek.

Społeczność romska darzyła go ogromnym szacunkiem, nazywając go „romano raszaj”. Współtworzył Międzynarodowy Kongres Romów w 1993 roku i dbał o zachowanie ich kultury.

Tragiczny wypadek w Jurkowie. Zderzenie czołowe z ciężarówką

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na drodze w małopolskim Jurkowie, tuż przed wjazdem na drogę krajową nr 75, która prowadzi z Brzeska do Nowego Sącza. Z pierwszych ustaleń służb wynika, że kierowane przez duchownego auto osobowe uderzyło czołowo w nadjeżdżającą ciężarówkę. Ogromna siła zderzenia doprowadziła do tak poważnych zniszczeń pojazdu, że kierowca nie miał szans na przeżycie.

Na miejsce zdarzenia bezzwłocznie wysłano ratowników, a także zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo szybko podjętej próby reanimacji, obrażenia krajowego duszpasterza Romów były zbyt poważne i mężczyzna zmarł. Tragiczna śmierć duchownego wywołała głęboki żal w środowisku. O odejściu kapłana poinformowało w specjalnym wpisie warszawskie Muzeum Kultury Romów, dzieląc się wzruszającym wspomnieniem o zmarłym.

Duszpasterz Romów zginął w wypadku. Kim był ks. Stanisław Opocki?

Ksiądz Stanisław Opocki urodził się w 1953 roku, a ćwierć wieku później przyjął święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej. Jego życiowa droga na rzecz marginalizowanych rozpoczęła się na początku lat 80. Pełniąc funkcję wikariusza w łososinskiej parafii Wszystkich Świętych niedaleko Limanowej, po raz pierwszy poznał środowisko rodzin romskich. Obserwował ich trudną sytuację bytową, zwłaszcza w osadzie Koszary. Te doświadczenia na zawsze ukształtowały jego dalszą działalność duszpasterską i społeczną.

Działalność kapłana nie sprowadzała się wyłącznie do udzielania sakramentów, ale obejmowała także realne wsparcie socjalne oraz walkę o należny szacunek dla mniejszości. Przez dekady zyskał u nich tak ogromne poważanie, że określano go mianem „romano raszaj”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „romski ksiądz”. W 1996 roku został oficjalnie mianowany krajowym duszpasterzem Romów. Organizował coroczne pielgrzymki, prowadząc grupy m.in. do sanktuarium w Limanowej, na Jasną Górę, a także do Rywałdu i Zabawy, do miejsca kultu bł. Karoliny Kózkówny.

Praca księdza Opockiego wykraczała daleko poza ramy posługi religijnej. Duchowny mocno angażował się w proces integracji społecznej, jednocześnie dbając o pielęgnowanie unikalnej kultury Romów. W 1993 roku był jednym ze współorganizatorów Międzynarodowego Kongresu Romów, który odbył się w Zakopanem.

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