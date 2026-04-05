Piękno natury uchwycone w sztuce. Muzeum Ziemi Tarnowskiej przygotowało nową wystawę

Zatrzymać naturę na płótnie i w kadrze

„Echa natury. Ulotność i trwanie – malarstwo Lucja Radwan, fotografie Zenon Kosiniak-Kamysz” – to najnowsza wystawa, która niebawem zostanie otwarta w Siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

Na ekspozycję składają się prace dwójki artystów. Obrazy Lucji Radwan prezentują malarstwo pełne ekspresji, budowane za pomocą intensywnych barw i zróżnicowanych technik – od oleju, przez akryl, po tusz. Artystka koncentruje się na emocjonalnym odbiorze natury, ukazując jej piękno w sposób subiektywny i refleksyjny. Z kolei fotografie Zenona Kosiniaka-Kamysza reprezentują nurt fotografii przyrodniczej, opartej na uważnej obserwacji i dokumentowaniu rzeczywistości. Jego kadry, często skupione na świecie ptaków, cechuje realizm, precyzja oraz umiejętność uchwycenia ulotnych momentów w naturalnym środowisku.

Otwarcie wystawy odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 18:00 w siedzibie muzeum przy Rynku 3. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Quiz o religii w filmach i serialach. Połącz aktora z odpowiednią rolą Pytanie 1 z 14 Wcielił się w postać Karola Wojtyły w filmowej biografii „Karol. Człowiek, który został papieżem”. Artur Żmijewski Piotr Adamczyk Paweł Małaszyński Następne pytanie