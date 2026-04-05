Piękno natury uchwycone w sztuce. Muzeum Ziemi Tarnowskiej przygotowało nową wystawę

Michał Reszczyński
2026-04-05 8:31

Najnowsza wystawa w Muzeum Ziemi Tarnowskiej to wyjątkowa opowieść o pięknie przyrody – widzianej zarówno oczami malarki, jak i obiektywem fotografa. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Zatrzymać naturę na płótnie i w kadrze

Echa natury. Ulotność i trwanie – malarstwo Lucja Radwan, fotografie Zenon Kosiniak-Kamysz” – to najnowsza wystawa, która niebawem zostanie otwarta w Siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej. 

Na ekspozycję składają się prace dwójki artystów. Obrazy Lucji Radwan prezentują malarstwo pełne ekspresji, budowane za pomocą intensywnych barw i zróżnicowanych technik – od oleju, przez akryl, po tusz. Artystka koncentruje się na emocjonalnym odbiorze natury, ukazując jej piękno w sposób subiektywny i refleksyjny. Z kolei fotografie Zenona Kosiniaka-Kamysza reprezentują nurt fotografii przyrodniczej, opartej na uważnej obserwacji i dokumentowaniu rzeczywistości. Jego kadry, często skupione na świecie ptaków, cechuje realizm, precyzja oraz umiejętność uchwycenia ulotnych momentów w naturalnym środowisku.   

Polecany artykuł:

Hardy Gravel: Pokonasz 600 km na rowerze? Wyzwanie dla prawdziwych twardzieli!

Otwarcie wystawy odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 18:00 w siedzibie muzeum przy Rynku 3. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Pożar budynku gospodarczego w Szczurowej. Zobacz zdjęcia z akcji gaśniczej
Galeria zdjęć 4

Quiz o religii w filmach i serialach. Połącz aktora z odpowiednią rolą
Pytanie 1 z 14
Wcielił się w postać Karola Wojtyły w filmowej biografii „Karol. Człowiek, który został papieżem”.
34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!
