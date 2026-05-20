Młodzi żużlowcy w roli głównej. W Tarnowie odbędzie się V runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Sportowe emocje w Tarnowie – rywalizacja młodych talentów

Stadion żużlowy w Tarnowie w Mościcach został pozytywnie zweryfikowany przez przedstawiciela Głównej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego. Po wykluczeniu Unii Tarnów z udziału w rozgrywkach ligowych, zarządzanie Stadionem Miejskim w Tarnowie przejął Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W krótkim czasie udało się również wypracować porozumienie z Akademią Żużlową Janusza Kołodzieja, która wcześniej zgłosiła swój zespół do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów.

W barwach gospodarzy wystąpią: Bartłomiej Racibor, Adrian Gorzkowski, Bartosz Wielgus oraz Remigiusz Habryło. To właśnie oni będą odpowiadać za wynik gospodarzy w tej rundzie i spróbują nawiązać rywalizację z bardziej doświadczonymi ośrodkami młodzieżowymi.

- Pracy mieliśmy bardzo dużo. Praktycznie nie wychodziliśmy ze stadionu. Wszystko jest przygotowane. (...) Zapraszamy. Trybuna będzie cała. Łuki niestety będą pozamykane i cóż, czekamy na żużel - mówi Wojciech Mróz.

