Nagrody Miasta Tarnowa 2026. Można zgłaszać kandydatów

Michał Reszczyński
2026-04-17 16:37

Do 15 maja można wskazywać kandydatów do Nagród Miasta Tarnowa. Wyróżnienia zostaną przyznane w aż sześciu kategoriach.

Rynek Tarnów

Autor: Archiwum serwisu

W tym roku nagrody będą przyznawane w sześciu kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury, „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych twórców, „Mecenas Kultury Tarnowa”  i nagroda okolicznościowa w dziedzinie twórczości artystycznej lub upowszechniania i ochrony kultury.

Laureaci, poza nagrodami finansowymi, otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Ponadto zdobywca tytułu „Mecenas Kultury Tarnowa” będzie uprawniony do korzystania z tego tytułu przez rok.

Kandydatów do nagród może zgłosić każdy, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Wnioski można składać zarówno tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa, jak i elektronicznie – za pośrednictwem ePUAP lub mailowo, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Tarnowa jest dostępny TUTAJ.

