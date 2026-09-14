Mieszkania komunalne w Tarnowie z opóźnieniem. Wiemy, co stanęło na przeszkodzie

Tarnów stawia nowy blok komunalny na 88 mieszkań, mający ulżyć długim kolejkom oczekujących na lokal z zasobów miejskich.

Budowa przy ul. Krzyskiej 13, choć już w stanie surowym, napotkała na niespodziewane problemy z infrastrukturą podziemną.

Pierwotny termin oddania inwestycji w czerwcu 2027 roku jest już nieaktualny – lokatorzy wprowadzą się kilka miesięcy później.

Odkryj, jakie nieoczekiwane przeszkody wywołały opóźnienie i kiedy dokładnie pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze!

Stan surowy jest już gotowy. Ekipy przystępują do prac przy więźbie dachowej. Tak wygląda aktualny stan prac na budowie bloków komunalnych przy ul. Krzyskiej 13 w Tarnowie. W miejscu dawnych baraków, powstaje tam budynek mieszkalny na 88 lokali. Inwestycję realizuje Miejski Zarząd Budynków, a przetarg na wykonanie wygrała firma ANKO. Nowy obiekt pozwoli skrócić kolejkę chętnych, oczekujących na lokale z miejskich zasobów komunalnych, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem:

- Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, których rozbiórka wchodziła w skład tej inwestycji, narosło troszkę opóźnień. I myślę, że to będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy. Nie było na planach, że sieć gazowa jest na przykład tak blisko, że sieć MPEC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też te opóźnienia powstały. Zleciliśmy też dodatkowo wykonanie odwodnienia, którego nie było w projekcie ze względu na badania gruntu. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją – relacjonuje Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie.

Blok przy ul. Krzyskiej 13 w Tarnowie ma mieć kształt litery „L” i składa się z trzech segmentów: dwa z nich mają po trzy kondygnacje, natomiast część środkowa – cztery. W podziemiach powstanie garaż na 43 miejsca postojowe. Obiekt pomieści 88 mieszkań o powierzchni od 32 do 55 metrów kwadratowych. Lokale na piętrach będą wyposażone w balkony, natomiast część mieszkań na parterze zyska dostęp do utwardzonych tarasów i ogródków.

- 8 mieszkań to będą mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią lokale dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują na mieszkania. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, tak zwanych więźniów czwartego piętra, gdzie zamieszkają starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich. To są mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe, które spełniają normy, czyli jednopokojowe nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest dla rodzin siedmio, ośmioosobowych, gdzie powierzchnia całkowita to jest 60 metrów – dodaje prezes Karasiewicz.

Pierwotnie termin oddania inwestycji był planowany na koniec czerwca 2027 roku. Teraz jednak, po opóźnieniu prac, na odbiór budowy typowana jest dopiero jesień przyszłego roku.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]