Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Park Wodny w Tarnowie będzie nieczynny przez blisko trzy tygodnie

Przerwa technologiczna w Parku Wodnym w Tarnowie. Obiekt nieczynny do września

Park Wodny w Tarnowie będzie wyłączony z użytku do 3 września. W trakcie postoju wykonane zostaną działania obejmujące zarówno część basenową, jak i zaplecze techniczne obiektu. Zaplanowano dokładną dezynfekcję niecek basenowych, elementów infrastruktury wodnej oraz systemu wentylacji. Pracownicy zajmą się również usuwaniem usterek, które pojawiły się w czasie codziennej eksploatacji.

W harmonogramie znalazły się m.in. naprawy oświetlenia podwodnego, nogomyjek oraz uszczelnienie miejsc wymagających interwencji technicznej. Modernizacje obejmą także szatnie i pomieszczenia sanitarne, gdzie wymienione zostaną uszkodzone elementy wykończenia.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprasza mieszkańców za czasowe utrudnienia i podkreśla, że wszystkie działania mają na celu poprawę jakości usług oraz bezpieczeństwa użytkowników. W okresie zamknięcia Parku Wodnego osoby planujące korzystanie z basenów mogą wybrać inne dostępne obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie miasta.

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