Mieszkańcy Lisiej Góry czekali na to długo. Rusza budowa obwodnicy

2026-03-20 14:21

W piątek, 20 marca, symbolicznie wbito łopatę pod budowę obwodnicy Lisiej Góry. Nowa droga ma wyprowadzić ruch ciężarowy poza centrum miejscowości. Prace mogą potrwać do końca 2028 roku.

Budowa obwodnicy

Nowa trasa o długości około 4,5 kilometra ma przede wszystkim odciążyć centrum miejscowości, przez które obecnie przebiega ruch tranzytowy. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej, która nie tylko poprawi komfort podróżowania, ale także wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Początek nowej drogi zaplanowano w miejscowości Brzozówka, w rejonie skrzyżowania prowadzącego do centrum dystrybucyjnego sieci Lidl. Następnie trasa poprowadzi na wschód. Ostatecznie obwodnica połączy się z drogą wojewódzką nr 984 w pobliżu Starych Żukowic.

- Od kilkunastu lat staraliśmy o budowę tej obwodnicy. Dzisiaj przychodzi ten symboliczny dzień - moment wbicia łopaty i rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy. Prawie sześć tysięcy pojazdów na dobę to ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984, większość tych pojazdów zostanie wyprowadzonych na obwodnicę - podkreśla Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra.

Polecany artykuł:

"Potwór z Tarnowa" hitem eksportowym? Kosiniak-Kamysz zapowiada miliardowe zamó…

W ramach przedsięwzięcia powstaną cztery ronda, które usprawnią ruch i zwiększą jego płynność. Całość inwestycji ma zostać ukończona w 2028 roku.

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie
Galeria zdjęć 6
34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!
