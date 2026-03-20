Mieszkańcy Lisiej Góry czekali na to długo. Rusza budowa obwodnicy

Rusza budowa obwodnicy Lisiej Góry

Nowa trasa o długości około 4,5 kilometra ma przede wszystkim odciążyć centrum miejscowości, przez które obecnie przebiega ruch tranzytowy. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej, która nie tylko poprawi komfort podróżowania, ale także wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Początek nowej drogi zaplanowano w miejscowości Brzozówka, w rejonie skrzyżowania prowadzącego do centrum dystrybucyjnego sieci Lidl. Następnie trasa poprowadzi na wschód. Ostatecznie obwodnica połączy się z drogą wojewódzką nr 984 w pobliżu Starych Żukowic.

- Od kilkunastu lat staraliśmy o budowę tej obwodnicy. Dzisiaj przychodzi ten symboliczny dzień - moment wbicia łopaty i rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy. Prawie sześć tysięcy pojazdów na dobę to ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984, większość tych pojazdów zostanie wyprowadzonych na obwodnicę - podkreśla Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra.

W ramach przedsięwzięcia powstaną cztery ronda, które usprawnią ruch i zwiększą jego płynność. Całość inwestycji ma zostać ukończona w 2028 roku.

