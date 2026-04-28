Majówka w Tarnowie. TOSiR podał godziny otwarcia swoich obiektów

Majówka 2026. Godziny otwarcia obiektów Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w długi weekend

Zbliżający się długi weekend majowy to dla wielu mieszkańców czas odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. Jak co roku będzie można skorzystać z miejskich boisk oraz basenów. Stadion sportowy na Kantorii będzie dostępny dla użytkowników przez większość weekendu w godzinach od 6:00 do 20:00. Wyjątkiem jest piątek, kiedy obiekt zostanie otwarty nieco później – o godzinie 8:00.

Osoby planujące wizytę w Parku Wodnym mogą skorzystać z oferty w piątek i sobotę między 8:00 a 22:00, przy czym ostatnie wejście przewidziano na godzinę 21:00. W niedzielę obiekt pozostanie zamknięty. Z kolei Miejski Dom Sportu będzie nieczynny 1 maja, ale otworzy się dla klientów w sobotę (8:00–22:00) oraz w niedzielę (6:00–16:00).

Centrum Aktywnego Wypoczynku przy al. Tarnowskich zaprasza w piątek od 12:00 do 20:00 oraz w sobotę od 8:00 do 16:00. Niedziela będzie dniem przerwy w funkcjonowaniu tego obiektu. Podobnie ograniczony dostęp dotyczy Centrum Odnowy Biologicznej, które przyjmie klientów wyłącznie w sobotę, w godzinach od 7:00 do 17:00.

Miłośnicy sportów zespołowych będą mogli skorzystać z boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojska Polskiego jedynie w sobotę – od 8:00 do 21:00.

Warto wspomnieć, że przez trzy dni nie będzie można skorzystać z zadaszonego boiska i placu zabaw na terenie Letniego Parku Wodnego przy ul. Traugutta oraz z hali sportowo-widowiskowej przy ul. Krupniczej.

