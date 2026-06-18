Let’s Dance Festival 2026. Taniec, emocje i rywalizacja w Brzesku

Let’s Dance Festival 2026 w Brzesku. Młodzi tancerze zaprezentują swoje umiejętności na scenie

Festiwal Let’s Dance Festival 2026 zgromadzi uczestników z Brzeska i okolic, którzy zaprezentują swoje umiejętności w sześciu kategoriach tanecznych: Hip Hop, Jazz, Modern, High Heels, Show Dance oraz Commercial. Celem wydarzenia jest promocja tańca jako formy aktywności artystycznej, rozwijanie scenicznej pasji oraz integracja lokalnego środowiska tanecznego. Organizatorzy podkreślają, że festiwal będzie nie tylko konkursem, ale także okazją do wspólnego świętowania pasji do tańca.

Występy oceni trzyosobowe jury. Na scenie nie zabraknie efektownych choreografii, muzyki i widowiskowych pokazów przygotowanych przez młodych tancerzy.

Zgłoszenia do udziału w Let’s Dance Festival 2026 przyjmowane są do 20 czerwca 2026 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania dostępnych miejsc. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ.

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