Policja pojawi się w szkołach w Tarnowie. Prezydent miasta reaguje na niepokojące doniesienia o „krwawym piątku”

„Krwawy piątek” wywołał niepokój. Jakub Kwaśny apeluje o spokój

Narastają obawy związane z tak zwanym „krwawym piątkiem”, który według krążących pogłosek ma być kulminacją niepokojących incydentów w szkołach. Część opiekunów rozważa pozostawienie dzieci w domach. Doniesienia sugerujące, że incydenty w szkołach mogą być ze sobą powiązane i stanowić element zorganizowanych działań, wymagają jednak dokładnej weryfikacji. Same ostrzeżenia publikowane w internecie nie potwierdzają istnienia planu ataków.

Prezydent Tarnowa poinformował, że pozostaje w kontakcie z lokalną policją, a dyrektorzy szkół zostali powiadomieni o planowanych działaniach. Funkcjonariusze mają pojawić się w placówkach 9 października i przeprowadzić rozmowy z ich pracownikami. Jakub Kwaśny podkreślił, że wszelkie wiarygodne sygnały o zagrożeniu będą analizowane, a służby podejmą odpowiednie działania. Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o spokój.

„Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi niepokojących zdarzeń w szkołach, chcę Państwa zapewnić, że bezpieczeństwo tarnowskich uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty jest dla nas absolutnym priorytetem. Właśnie odbyłem rozmowę z Komendantem Tarnowska Policja insp. Bogumiłem Jedynakiem. Pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jutro w szkołach pojawi się też policja, odbędą rozmowy z pracownikami. Wszyscy dyrektorzy są powiadomieni. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wiarygodnych informacji o zagrożeniu odpowiednie służby podejmą stosowne działania, adekwatne do sytuacji. Jednocześnie apeluję o zachowanie spokoju i czujności. Proszę nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Wszystkie podejrzane sytuacje lub informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia proszę zgłaszać pod numerem 112.”

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