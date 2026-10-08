Policja ostrzega: Tak zmieni się ruch w Tarnowie od 15.10. Przygotuj się na utrudnienia

Wkrótce w Tarnowie rusza długo oczekiwana przebudowa kluczowego ronda, co całkowicie zmieni organizację ruchu w centrum miasta i wpłynie na tysiące mieszkańców.

Kierowcy i piesi muszą przygotować się na znaczące utrudnienia: będą zamknięcia ulic, m.in. Sikorskiego i przesunięte przejścia.

Policja apeluje o zrozumienie i zapowiada monitorowanie sytuacji; sprawdź, jak skutecznie poruszać się po Tarnowie i uniknąć chaosu komunikacyjnego.

15 października ma ruszyć dawno zapowiadana przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego w Tarnowie. Szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu, które uderzą głównie w kierowców, ale również pieszych czeka nie lada wyzwanie. Wiele przestrzeni, po których obecnie można się swobodnie przemieszczać, zostanie ogrodzonych, a do dyspozycji pozostaną wyłącznie dwa oddalone od siebie przejścia.

- Dla kierowców na pewno będzie oznaczało to na nowo przystosowanie się i znalezienie sposobu jak dojechać, nie korzystając z trasy, która zwykle miała większą przepustowość. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy wprowadzane są na dużych skrzyżowaniach czy trasach mocno uczęszczanych nowe rozwiązania, przez kilka pierwszych dni my też bacznie obserwujemy, jak kierowcy rozwiązują sposób poruszania się, tak żeby dostosować się do tej nowej sytuacji. Będą musieli bacznie te znaki obserwować i przeanalizować jak dojechać. Te informacje są w tej chwili na bardzo wielu forach udostępniane, więc można wcześniej przeanalizować najbardziej korzystną trasę, ale to jednak dopiero praktyka pokaże jak ta korelacja pomiędzy pieszymi i kierującymi w tych nowych rozwiązaniach będzie funkcjonowała - mówi podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o zmianach w organizacji ruchu mówi Zofia Kukla z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie

Zgodnie z przyjętym projektem organizacji ruchu, po rozpoczęciu prac budowlanych, ruch dwukierunkowy będzie utrzymany wyłącznie na ulicy Narutowicza. Zjazd z ronda w kierunku górnego odcinka ulicy Krakowskiej nie będzie możliwy, bo droga na odcinku od ulicy Bandrowskiego będzie jednokierunkowa. Z kolei ulica Sikorskiego, do skrzyżowania z ulicą Mościckiego, zostanie zamknięta, ze względu na planowaną budowę przejścia podziemnego w rejonie Świtu. Poważne utrudnienia czekają również pieszych.

- Piesi też muszą przemyśleć trasę, którą będą się poruszali, ponieważ na chwilę obecną przejście, które znajdowało się pod Świtem będzie całkowicie wyłączone z użytkowania, a najbliższe możliwe do wykorzystania przejście to to, znajdujące się aż przy ulicy Mościckiego, z sygnalizacją świetlną. Zakres remontu obejmuje nie tylko pasy drogowe, ale również przylegające do tego tereny w postaci skwerów. Bardzo duży obszar z każdej strony istniejącego ronda, w tym też parkingi, będzie wyłączony z możliwości poruszania się. Nie będzie to tylko droga. I dlatego piesi będą poruszali się na tym obszarze objętym pracami budowlanymi tylko na wyznaczonych ciągach. Wiąże się to między innymi z tym, że istniejące aktualnie przejście, znajdujące się bezpośrednio przed rondem na ulicy Narutowicza, zostanie przesunięte w głąb ulicy Narutowicza. Osoby, które będą chciały iść głównym traktem ulicy Krakowskiej w kierunku dworca, w kierunku parku, korzystając z przejścia na ulicy Krakowskiej, będą musiały udać się w głąb ulicy Narutowicza i dopiero wtedy będą miały możliwość przejść na drugą stronę – zauważa naczelnik Kukla.

Ogrodzone i wyłączone z użytkowania będą również tereny skweru od strony budowy na terenie byłego Owintaru. Zostanie tam wyznaczony ciąg dla pieszych, z którego będzie można na tym etapie budowy korzystać. Można się więc spodziewać, że tak drastyczne ograniczenie przestrzeni oraz przejść, spowoduje znaczne spiętrzenie potoków pieszych w tym rejonie miasta. Policjanci zaznaczają, że przy nowo wyznaczonym przejściu na ulicy Narutowicza stanie sygnalizacja świetlna wzbudzana na żądanie.

- Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej przepisy regulują pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście. W związku z czym przy tej częstotliwości pieszych korzystających z drogi, zaistniałyby bardzo duże zatory. Nie chodzi tu o ilość pieszych, ale o ich częstotliwość pojawiania się na tym przejściu dla pieszych. Dlatego na obydwu etapach opiniowania tych projektów wskazywaliśmy, że z naszego punktu widzenia oceniając kwestie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, bezwzględnie najpierw regulacja przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, a następnie konieczność zainstalowania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej. W naszej ocenie tylko i wyłącznie taka regulacja sygnalizacją wzbudzaną umożliwi właściwą korelację między użytkowaniem przejścia dla pieszych, częstotliwością użytkowania przez pieszych, nie powodując nadmiernych utrudnień dla kierujących pojazdami – tłumaczy naczelnik Zofia Kukla.

Policjanci apelują do mieszkańców o życzliwość i zrozumienie. Czas przebudowy ronda z pewnością wystawi na próbę cierpliwość zarówno kierowców, jak i pieszych. Mundurowi w pierwszych dniach po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu będą analizować jak kierowcy radzą sobie z zastosowanymi rozwiązaniami, a w razie konieczności będą wnioskować o zmiany. Więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]