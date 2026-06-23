Kolejny maszkaron zamieszkał w Tarnowie. Szpitalnik dołączył do popularnego szlaku

Michał Reszczyński
2026-06-23 13:48

Tarnowski Szlak Maszkaronów powiększył się o kolejną figurkę. Do popularnej kolekcji dołączył Szpitalnik – dwudziesty maszkaron, który stanął przy budynku administracji Szpitala im. Edwarda Szczeklika. Jego odsłonięcie zbiegło się z obchodami 190-lecia placówki.

Uroczyste odsłonięcie figurki maszkarona Szpitalnika w Tarnowie, z udziałem pięciu osób: mężczyzny w jasnym garniturze z bukietem kwiatów oraz czterech uśmiechniętych kobiet, w tym Małgorzaty Mękal i autorki projektu Ewy Fleszar, które symbolicznie odsłaniają nową rzeźbę. O tym wydarzeniu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie/ Facebook

Dwudziesty maszkaron na mapie Tarnowa

Nowa figurka została ustawiona na murze przy budynku administracji lecznicy. Autorką projektu Szpitalnika jest Ewa Fleszar, która podkreśla, że tarnowskie maszkarony stały się czymś więcej niż tylko elementem miejskiej przestrzeni.

Wiele miast szuka symbolu, który będzie budził pozytywne skojarzenia i integrował mieszkańców. Tarnowskie maszkarony świetnie spełniają tę rolę, a przy okazji stały się swoistą biżuterią miasta – mówiła projektantka podczas odsłonięcia figurki.

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Pomysł ustawienia maszkarona przy szpitalu wyszedł od Małgorzaty Mękal, byłej przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Prawo do wskazania miejsca dla nowej figurki zdobyła, wygrywając licytację charytatywną zorganizowaną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szpitalnik jest już dwudziestą figurką na Tarnowskim Szlaku Maszkaronów, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Mieszkańcy i turyści chętnie przemierzają trasę w poszukiwaniu kolejnych rzeźb.

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