Kolejny maszkaron zamieszkał w Tarnowie. Szpitalnik dołączył do popularnego szlaku

Dwudziesty maszkaron na mapie Tarnowa

Nowa figurka została ustawiona na murze przy budynku administracji lecznicy. Autorką projektu Szpitalnika jest Ewa Fleszar, która podkreśla, że tarnowskie maszkarony stały się czymś więcej niż tylko elementem miejskiej przestrzeni.

– Wiele miast szuka symbolu, który będzie budził pozytywne skojarzenia i integrował mieszkańców. Tarnowskie maszkarony świetnie spełniają tę rolę, a przy okazji stały się swoistą biżuterią miasta – mówiła projektantka podczas odsłonięcia figurki.

Pomysł ustawienia maszkarona przy szpitalu wyszedł od Małgorzaty Mękal, byłej przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Prawo do wskazania miejsca dla nowej figurki zdobyła, wygrywając licytację charytatywną zorganizowaną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szpitalnik jest już dwudziestą figurką na Tarnowskim Szlaku Maszkaronów, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Mieszkańcy i turyści chętnie przemierzają trasę w poszukiwaniu kolejnych rzeźb.

5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Quiz. Kultowe bajki PRL. Jak dużo z nich pamiętasz? Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się pies, który w PRL-u razem z innymi zwierzętami przeżywał różne przygody? Burek Filemon Reksio Następne pytanie