Kąśna Dolna: Wjechały w budynek mieszkalny. Dwie starsze panie zabrane do szpitala

Tomasz Piszczek
2026-10-08 10:00

W czwartek rano w miejscowości Kąśna Dolna w powiecie tarnowskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy, z nieustalonych na ten moment przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny. Dwie kobiety podróżujące pojazdem zostały przetransportowane do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.

Czarny samochód z rozbitym przodem stoi na trawniku przed domem. O wypadku w Kąśnej Dolnej przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • W Kąśnej Dolnej doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym samochód osobowy wjechał prosto w budynek mieszkalny.
  • Pojazdem podróżowały dwie starsze kobiety, które z obrażeniami zostały natychmiast przetransportowane do szpitala przez służby ratunkowe.
  • Policja bada przyczyny tego nietypowego wypadku. Sprawdź, co na ten moment ustalili funkcjonariusze i dlaczego zdarzenie budzi tyle pytań.
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Nietypowy wypadek w Kąśnej Dolnej

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października 2026 roku. Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 8:29. Zgodnie z pierwszymi informacjami, w miejscowości Kąśna Dolna samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w ścianę domu jednorodzinnego. Na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Poszkodowani i działania policji

Pojazdem podróżowały dwie kobiety w wieku około 60 i 70 lat. Obie z obrażeniami zostały zabrane przez karetkę pogotowia do szpitala. Na chwilę obecną szczegółowe informacje na temat ich stanu zdrowia nie są znane.

Funkcjonariusze policji prowadzą na miejscu czynności dochodzeniowe, które mają na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Kluczowe będzie ustalenie, dlaczego pojazd nagle opuścił pas ruchu. 

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