Karambol na autostradzie A4. Dwie kraksy całkowicie zablokowały trasę

W niedzielę na autostradzie A4 w Bobrownikach Wielkich, między węzłami Tarnów Mościce a Tarnów Centrum (kierunek Rzeszów), doszło do zderzenia kilku samochodów.

W wyniku dwóch wypadków w bliskiej odległości, co najmniej jedna osoba została ranna, a odcinek A4 jest całkowicie zablokowany.

Policja organizuje objazdy dla kierowców, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Gigantyczny karambol na A4 pod Tarnowem

Do serii niefortunnych zdarzeń doszło w niedzielę (21 czerwca) na odcinku A4 w miejscowości Bobrowniki Wielkie, pomiędzy węzłami Tarnów Mościce a Tarnów Centrum. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ciąg zdarzeń obejmował dwa odrębne zdarzenia. W pierwszym z nich zderzyły się dwa pojazdy, natomiast w drugim, zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, doszło do zderzenia czterech kolejnych samochodów. Z kolei straż pożarna informuje, że o siedmiu maszynach zaangażowanych w karambol.

Służby prowadzą działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i winnych tego dramatu na A4. Na miejscu wciąż pracują strażacy, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają teren i zbierają dowody. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, wiadomo natomiast, że jedna osoba została ranna.

Utrudnienia na A4. Jak ominąć paraliż komunikacyjny?

Skutkiem tych niefortunnych zdarzeń jest całkowita blokada autostrady A4 na wspomnianym odcinku w kierunku Rzeszowa. Funkcjonariusze policji na bieżąco kierują ruch na alternatywne trasy, aby zminimalizować paraliż komunikacyjny i umożliwić kierowcom kontynuowanie podróży.

Zaleca się śledzenie komunikatów drogowych i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb, aby bezpiecznie ominąć miejsce zderzenia sześciu samochodów. Podróżujący powinni być przygotowani na dłuższy czas przejazdu i uzbroić się w cierpliwość. Służby robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej przywrócić normalny ruch na A4 pod Tarnowem.

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