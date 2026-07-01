Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej do likwidacji? MEN szykuje zmiany, a władze powiatu zapowiadają działania

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej do zamknięcia?

Resort edukacji uzasadnia proponowane zmiany tym, że kilkudniowe pobyty dzieci w domach wczasów dziecięcych nie pozwalają na prowadzenie efektywnego procesu kształcenia. Według ministerstwa placówki te nie realizują już celów, dla których zostały powołane, a ich formuła nie odpowiada współczesnym potrzebom systemu oświaty.

Z taką oceną nie zgadza się starosta tarnowski Jacek Hudyma.

- Szczególnie trzeba podkreślić, że te domy cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która przyjeżdża na różne zajęcia edukacyjne i ekologiczne, poznaje przyrodę oraz różne postawy proekologiczne. To jest rzecz bardzo ważna, ale odbywają się tam również zajęcia informatyczne, prowadzone przez nauczycieli lub – w razie potrzeby – przez naszych pedagogów. Dlatego dla nas jest to zdecydowanie niekorzystne działanie i przyjęliśmy uchwałę, w której nie zgadzamy się z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednocześnie wysyłamy listy intencyjne do wszystkich parlamentarzystów okręgu nr 15, prosząc o interwencję w tej sprawie - podkreśla starosta tarnowski.

Choć zgodnie z projektem rozporządzenia likwidacja domów wczasów dziecięcych miałaby nastąpić dopiero z początkiem 2027 roku, kluczowe decyzje mogą zapaść znacznie wcześniej. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przyjęcie nowych przepisów jeszcze pod koniec lipca. Resort szacuje, że zamknięcie wszystkich 24 tego typu placówek w Polsce przyniesie około 30 mln zł oszczędności, które zostałyby przeznaczone na inne działania oświatowe.

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