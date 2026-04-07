Czy Tarnów straci siedzibę Azotów? Burza po słowach prezesa, związkowcy reagują

Burza po słowach prezesa Grupy Azoty, Marcina Celejewskiego

Podczas posiedzenia sejmowej komisji aktywów państwowych prezes Marcin Celejewski stwierdził, że obecna lokalizacja siedziby spółki w Tarnowie jest w dużej mierze wynikiem przypadku. Ta wypowiedź wywołała natychmiastową reakcję przedstawicieli związków zawodowych oraz samorządowców, którzy zdecydowanie odrzucają taką interpretację. Choć takie deklaracje nie ze strony prezesa nie padły, niektórzy obawiają się, że w planach może być przeniesienie siedziby Grupy Azoty do Warszawy. Starosta tarnowski Jacek Hudyma przekonuje, że nie można marginalizować roli Tarnowa.

- To jest dla nas szok. Znając historię i dorobek Grupy Azoty w Tarnowie, to miejsce pracy wielu pokoleń. Mój dziadek tu pracował, moi rodzice, brat, a ja nadal jestem pracownikiem, dlatego ta sytuacja jest dla mnie szczególnie ważna. (...) Będziemy walczyć o miejsca pracy, bo to jest dla nas kluczowe. Z lekkim zaniepokojeniem przyjmuję brak reakcji miasta Tarnowa. Liczę, że w kuluarach prowadzone są jakieś rozmowy. Miasto jest beneficjentem podatkowym i jego rola powinna być znacząca – podkreśla starosta.

- Tarnów jest właścicielem pozostałych spółek Grupy Azoty — pan prezes zdaje się o tym zapominać. Jego wystąpienie na komisji sejmowej bardzo zbulwersowało pracowników i nas wszystkich. Stoimy tu jako wszystkie organizacje związkowe i mówimy jednym głosem. Ze słów prezesa, które padły na komisji, można odnieść wrażenie, że Tarnów jest traktowany jak „kula u nogi” (...) W ciągu ostatnich kilkunastu lat u nas poziom inwestycji był najniższy - miliardy złotych trafiły w Polimery, Police czy w elektrownie w Puławach, a u nas te pieniądze są najmniejsze - mówił z kolei Paweł Baran, przewodniczący NSZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych.

Jeszcze w tym tygodniu prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski ma spotkać się m.in. z przedstawicielami związków zawodowych.

