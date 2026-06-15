Alarm bombowy, zakładnicy i masowe przyjęcie rannych. Wielkie ćwiczenia służb w tarnowskim szpitalu

Tarnów. Symulacja zagrożeń i współpracy wielu służb

Scenariusz ćwiczeń obejmował kilka różnych zagrożeń, z którymi mogą mierzyć się służby ratunkowe. Wśród nich znalazła się symulacja ujawnienia improwizowanego ładunku wybuchowego na parkingu szpitalnym, sytuacja zakładnicza wymagającą interwencji policyjnej jednostki kontrterrorystycznej, a także działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez straż pożarną. Jednym z elementów ćwiczeń było również masowe przyjęcie osób poszkodowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ćwiczenia miały sprawdzić gotowość służb do działania w sytuacjach kryzysowych oraz skuteczność współpracy pomiędzy różnymi formacjami.

- Dzisiejsze ćwiczenia były prowadzone według bardzo rozbudowanego scenariusza, obejmującego między innymi epizod terrorystyczny, pożar oraz zdarzenie masowe. Tego typu ćwiczenia odbywają się niezwykle rzadko, dlatego tak ważne jest, by regularnie doskonalić procedury i współpracę służb. Nigdy nie wiadomo, z jakimi sytuacjami możemy się zmierzyć. Mamy nadzieję, że takie zdarzenia nigdy nie będą miały miejsca, jednak chcemy być na nie odpowiednio przygotowani - podkreśla Anna Czech, dyrektor szpitala św. Łukasza w Tarnowie.

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