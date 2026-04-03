W szpitalu św. Łukasza w Tarnowie doszło do groźnego pożaru.

Gęsty dym z szachtu technicznego zadymił dwie kondygnacje budynku.

Jak strażakom udało się opanować sytuację bez ewakuacji pacjentów?

Wieczorny alarm w tarnowskim szpitalu

Zgłoszenie o zadymieniu wpłynęło do służb ratunkowych w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:18. Dotyczyło ono budynku Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Dym był widoczny na dwóch kondygnacjach, co natychmiast postawiło na nogi liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło dymu w szachcie technicznym

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów, strażacy przystąpili do lokalizacji źródła zagrożenia. Okazało się, że ogień i dym pochodziły z szachtu technicznego budynku. Pożar został szybko ugaszony. Kluczowe było jednak upewnienie się, że pacjenci i personel placówki są bezpieczni. Strażacy dokładnie przewietrzyli zadymione części szpitala i przeprowadzili pomiary przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Wykazały one, że nie ma już żadnego zagrożenia.

Sprawna akcja bez poszkodowanych

W działania zaangażowano znaczne siły – łącznie 33 strażaków oraz 7 pojazdów pożarniczych. Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, mł. kpt. Dominik Ryba, dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sytuacja została całkowicie opanowana.

Postępy na budowie nowego Bloku Operacyjnego

7