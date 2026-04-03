Akcja straży pożarnej w Szpitalu św. Łukasza w Tarnowie. Gęsty dym na dwóch piętrach

Tomasz Piszczek
2026-04-03 23:00

W piątkowy wieczór doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Na dwóch kondygnacjach budynku pojawiło się zadymienie, co wywołało natychmiastową reakcję służb. Na szczęście ogień został szybko opanowany, a dzięki sprawnej akcji strażaków nikt nie ucierpiał i nie była konieczna ewakuacja pacjentów ani personelu.

Szpital wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie

Wieczorny alarm w tarnowskim szpitalu

Zgłoszenie o zadymieniu wpłynęło do służb ratunkowych w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:18. Dotyczyło ono budynku Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Dym był widoczny na dwóch kondygnacjach, co natychmiast postawiło na nogi liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło dymu w szachcie technicznym

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów, strażacy przystąpili do lokalizacji źródła zagrożenia. Okazało się, że ogień i dym pochodziły z szachtu technicznego budynku. Pożar został szybko ugaszony. Kluczowe było jednak upewnienie się, że pacjenci i personel placówki są bezpieczni. Strażacy dokładnie przewietrzyli zadymione części szpitala i przeprowadzili pomiary przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Wykazały one, że nie ma już żadnego zagrożenia.

Sprawna akcja bez poszkodowanych

W działania zaangażowano znaczne siły – łącznie 33 strażaków oraz 7 pojazdów pożarniczych. Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, mł. kpt. Dominik Ryba, dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sytuacja została całkowicie opanowana.

