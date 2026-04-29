Znowu ciche dni w domu? Specjalistka z Tarnowa zdradza, jak rozmawiać w konflikcie

Konflikty niszczą relacje. W Tarnowie uczą, jak je naprawiać.

Fundacja Alegoria zaprasza na bezpłatne warsztaty Kręgów Naprawczych.

Jak oswoić „zwierza”, któremu na imię konflikt? Sprawdź, jak to zrobić.

Podniesione głosy, wykrzyczane pretensje, trzaśnięcie drzwiami i cisza, która trwa dni, tygodnie a nawet lata. Tak często wyglądają konflikty. W efekcie słabną więzi a relacje powoli zaczynają się psuć. Ale nie musi tak być. Trzeba tylko wiedzieć, jak oswoić konflikt, jak rozmawiać, żeby nie pogłębiać kryzysu, a jednocześnie nie zamiatać problemu pod dywan. Będzie można się tego nauczyć – tarnowska Fundacja Alegoria zaprasza po raz kolejny na darmowe zajęcia Kręgów Naprawczych. To okazja do tego, by w przyjaznej atmosferze porozmawiać, posłuchać porad specjalisty a nawet przepracować problem, na przykładzie własnego lub wymyślonego konfliktu.

- Na przykład rodzic i nastolatek, który sobie zrobił kolczyka, w nosie czy brwiach, albo kilka tych kolczyków. I teraz w rodzicu mogą wzbierać bardzo różne emocje, od takich: „jak to wygląda”, „co powie rodzina”, do takich: „czy to rzeczywiście było zrobione w jakimś bezpiecznym miejscu”, „czy tam się nie wda jakieś zakażenie”, albo „co będzie jak w trakcie aktywności fizycznych, w nocy, ten kolczyk rozerwie jakąś tam część ciała tego młodego człowieka”. No i rodzic chodzi z takimi wyobrażeniami, które rosną, rosną, rosną i wraz z tym rośnie też jakiś rodzaj albo oddalenia, albo złości na tego młodego człowieka, takiej niewyrażonej. No, a ten młody człowiek z kolei być może buduje sobie jakąś opowieść o tym, jak to jego rodzice go totalnie nie rozumieją, są daleko, w ogóle wszyscy inni to mają super rodziców, tylko nie ja. No i hulaj dusza, tworzą się tutaj najprzeróżniejsze scenariusze i one, co jest chyba moim zdaniem jednym z niebezpieczeństw, mogą wpływać na to, że te relacje przez wiele, wiele lat mogą być takie zdystansowane, ochłodzone. Też warto pamiętać, że rozmawianie o trudnych rzeczach jest często bardzo budujące, bo ono pokazuje, że w tym środowisku, na przykład domowym, rodzinnym, jesteśmy bezpieczni, możemy sobie powiedzieć różne rzeczy, które są być może trudne, ale też możemy się odsłonić. (…) To wcale nie odejmuje ci nic z takiej mocy rodzicielstwa. Wprost stawia cię w roli takiego normalnego człowieka i jest wyrazem miłości - mówi prowadząca Kręgi Naprawcze Marta Łazarczyk z Fundacji Alegoria w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o Kręgach Naprawczych mówi Marta Łazarczyk

Ale Kręgi Naprawcze to spotkanie skierowane nie tylko do rodziców, którzy mierzą się z problemami wychowawczymi. Przyjść może każda osoba, zainteresowana zdobyciem umiejętności albo podniesieniem kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów, w domu czy miejscu pracy.

- Kręgi Naprawcze są takim sposobem na to, żeby trochę oswajać tego „zwierza”, któremu na imię konflikt i obejrzeć sobie taką próbkę załatwiania konfliktu, zaopiekowywania go. Ja tu używam słowa zaopiekowywanie z premedytacją, bo dla mnie konflikt jest jakimś rodzajem dyskomfortu, choroby, jakiegoś takiego zwierzaczka, który jest przerażony, może poraniony i trzeba go w jakiś sposób zaopiekować. Poganianie go z kijem niczego tutaj nie załatwi. I właśnie na tych kręgach naprawczych to jest takie miejsce, żeby sobie zobaczyć, jak można to zaopiekować, o co zadbać. Można wejść i też w tej symulacji kręgów naprawczych być, żeby zobaczyć sobie, jak my reagujemy, jak nam się trzęsie na przykład ręka albo głos, albo zasycha nam w gardle, albo mówimy bardzo szybko. Bo to są często takie pozawerbalne sygnały o tym, że jest nam bardzo niefajnie w konflikcie. I ta druga strona, ona je bardzo szybko wychwytuje, bo o wiele szybciej wychwytujemy rzeczy, które nie są wypowiedziane, tylko są jakoś przez ciało pokazane, bo one są prawdziwe. Czyli jak się zaczynamy zacinać, jak zaczynamy szybko mówić, zaczynamy się czerwienić, trzęsie się nam głos, ręce nam się pocą, szybko coś zaczynamy robić, zajmować ręce czymś, to druga strona wychwytuje to jako zagrożenie. Mózg tej drugiej strony mówi: uważaj, teraz mama, tato jest w takim stanie, że lepiej iść do pokoju i zająć się na przykład nauką i wtedy się bardzo mocno uczyć. Ktoś wyczuwa to, co się dzieje – tłumaczy Marta Łazarczyk.

Darmowe zajęcia Kręgów Naprawczych odbędą się w środę - 6 maja 2026, o godzinie 18:00 w Fundacji Alegoria przy pl. Kazimierza Wielkiego 5 w Tarnowie. Wcześniej wystarczy się zapisać przez formularz elektroniczny.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]