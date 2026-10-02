Zmiany w organizacji ruchu w centrum Tarnowa. Ważna ulica zostanie wyłączona z użytku

Zmiany w rejonie dawnego Owintaru, obejmujące ulice Krakowską, Narutowicza oraz Sikorskiego, wejdą w życie 15 października 2026 roku.

Wprowadzony zostanie całkowity zakaz wjazdu dla aut prywatnych na ulicę Sikorskiego, z kolei odcinek ulicy Krakowskiej między Krasińskiego a Narutowicza będzie funkcjonował jako jednokierunkowy – przejazd możliwy będzie tylko w stronę dworca kolejowego.

Przystanki autobusowe zmienią swoje lokalizacje na ulice Pułaskiego, Krasińskiego oraz Szkotnik, a na ulicy Narutowicza uruchomione zostanie tymczasowe przejście z sygnalizacją świetlną.

Drogowcy wyznaczą nowe trasy objazdowe przez ulice Pułaskiego i Mościckiego oraz odwrócą pierwszeństwo przejazdu na korzyść ulicy Krasińskiego u zbiegu z ulicą Krakowską.

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Harmonogram prac zakłada wprowadzanie nowej organizacji ruchu etapami, począwszy od połowy października 2026 roku. Najpoważniejszym problemem dla użytkowników aut osobowych okaże się całkowity zakaz wjazdu na ulicę Sikorskiego. Dostęp do tej drogi zachowają jedynie autobusy obsługujące miejskie linie oraz kierowcy dysponujący imiennymi zezwoleniami wydanymi przez zarządcę. Co więcej, wjazd z ulicy Krakowskiej bezpośrednio w ulicę Sikorskiego zostanie zablokowany, a przepustkę otrzymają na nim wyłącznie maszyny pracujące na placu budowy.

Tak drastyczne rozwiązania mocno wpłyną na codzienne dojazdy użytkowników transportu zbiorowego. Główny przystanek zostanie zabrany ze swojego dotychczasowego miejsca i przeniesiony na wschodnią stronę jezdni oraz na pętlę przy centrum handlowym „Max” w pobliżu ulicy Szkotnik. Urzędnicy miejscy apelują, aby rozkłady jazdy i dokładne lokalizacje odjazdów weryfikować u poszczególnych przewoźników. Ta zasada dotyczy w równym stopniu pasażerów lokalnych autobusów podmiejskich oraz pociągów obsługiwanych przez Koleje Małopolskie (MLD).

Ulica Krakowska w Tarnowie staje się jednokierunkowa. Nowe trasy objazdów dla kierowców

Olbrzymie utrudnienia zaplanowano również na jednej z kluczowych arterii w centrum. Na fragmencie pomiędzy ulicami Krasińskiego i Narutowicza samochody pojadą ulicą Krakowską tylko w jednym kierunku – trasę wyznaczono w stronę dworca PKP. Oznacza to definitywny brak możliwości wjazdu od strony ulicy Narutowicza w kierunku śródmieścia. W związku z tym podróżni korzystający z linii autobusowych numer 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33, 34 oraz 41 będą musieli szukać swoich tymczasowych przystanków przeniesionych na ulice Pułaskiego oraz Krasińskiego.

Drogowcy zaplanowali także istotną korektę na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Krasińskiego. Od 15 października to ulica Krasińskiego zyska status drogi z pierwszeństwem przejazdu, co sprawi, że zmotoryzowani jadący Krakowską od strony centrum znajdą się na drodze podporządkowanej. W najbardziej newralgicznym punkcie przebudowy, czyli na linii Krakowska – Narutowicza, przepustowość jezdni spadnie do jednego pasa ruchu dla każdego z kierunków. Auta poruszające się od strony Krakowa zostaną w całości skierowane na północną nitkę ulicy Krakowskiej.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych obok budynku Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Narutowicza drogowcy uruchomią tymczasowe przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizatory świetlne.

Aby zminimalizować ewentualny paraliż, drogowcy wyznaczyli specjalne korytarze objazdowe dla zmotoryzowanych zmierzających do ulic Szkotnik i Krakowskiej. Kierowcy jadący od strony ulicy Szkotnik zostaną pokierowani przez ulice Mościckiego oraz Pułaskiego. Z kolei podróżujący od strony Tuchowa dojadą do celu, wykorzystując trasę prowadzącą ciągiem ulic Krakowskiej, Pułaskiego i Mościckiego.

Autor: ZDiK Tarnów/ Materiały prasowe Organizacja ruchu w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic: Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego w Tarnowie

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