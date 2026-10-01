Tragiczny finał wypadku z udziałem pociągu pasażerskiego na dworcu kolejowym w Tarnowie.

Życia około 40-letniej kobiety, która w nieznanych okolicznościach znalazła się na torach, nie udało się uratować.

Policja ma już wstępne ustalenia w tej sprawie. Sprawdź, co wiadomo na temat przyczyn tej tragedii.

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Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg na dworcu w Tarnowie

Do wypadku doszło w środę, 30 września 2026 roku, około godziny 14:20 na stacji kolejowej w Tarnowie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, około 40-letnia kobieta z nieznanych przyczyn spadła z krawędzi peronu wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Poznań - Przemyśl.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Niestety, obrażenia, jakich doznała w wyniku potrącenia, okazały się śmiertelne.

- Lekarze, po przewiezieniu kobiety do szpitala stwierdzili jej zgon - powiedział Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Funkcjonariusze, którzy pracowali na miejscu, wstępnie wykluczyli, aby do upadku kobiety przed nadjeżdżający pociąg przyczyniły się inne osoby. Obecnie trwa śledztwo, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności tej tragedii.

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