Studenci medycyny jeszcze poczekają. Zakład Anatomii w Tarnowie nadal niegotowy

Zakład Anatomii na finiszu. Studenci rozpoczną jednak zajęcia poza Tarnowem

Budowa Zakładu Anatomii wraz z prosektorium i zapleczem dydaktycznym wchodzi w końcowy etap. Na terenie inwestycji prowadzone są obecnie przede wszystkim prace wykończeniowe. Obiekt ma być jednym z najważniejszych elementów infrastruktury Akademii Tarnowskiej związanej z kształceniem studentów medycyny. Początkowo roboty miały zakończyć się pod koniec 2025 roku. Na wydłużenie prac wpłynęły pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji przeszkody.

Wiadomo już, że prosektorium nie zostanie udostępnione studentom wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Uczelnia zapewni jednak zajęcia z anatomii.

- Mamy na ten najbliższy semestr zimowy dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego zabezpieczone miejsca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - uspokaja rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Rafał Kurczab.

Według obecnych założeń Zakład Anatomii ma rozpocząć działalność w semestrze letnim, czyli w 2027 roku. Koszt inwestycji to około 10 milionów złotych. Całość jest finansowana ze środków własnych uczelni.

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