Przed pierwszą pracą musisz to wiedzieć: Lekcja z ZUS chroni przed pułapkami

ZUS zainaugurował 13. edycję „Lekcji z ZUS” dla młodych Polaków, uczącego o podstawach ubezpieczeń społecznych.

Uczniowie zyskują praktyczną wiedzę o umowach i składkach, co pozwala im uniknąć pułapek pracy na czarno i wspierać świadomie nawet swoich rodziców.

Odkryj, jak ten projekt kształtuje świadomych obywateli i dlaczego zrozumienie ZUS jest dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek!

Dlaczego rodzaj umowy ma znaczenie? Ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne? Co się dzieje z tymi pieniędzmi i skąd się biorą środki na świadczenia w razie wypadku czy urodzenia dziecka? Między innymi tego dowiadują się uczniowie w ramach projektu pod nazwą „Lekcje z ZUS”. Właśnie wystartowała 13. edycja akcji.

- To jest bardzo fajna akcja. My co roku ją modyfikujemy, poprawiamy, przygotowujemy materiały dla uczniów, dla nauczycieli, szkolimy nauczycieli. Potrzebujemy większej wiedzy społecznej, żeby nie ulegać dezinformacji, która jest często szerzona, informacji o tym, że może być świat bez ZUS. Oprócz tego młodzi ludzie znają swoje prawa dzięki temu, że nie dają na przykład sobie wcisnąć umowy, żeby pracować na czarno, albo wiedzą jaka jest różnica w przypaku pracy na umowę zlecenie. Nawet pomagają swoim rodzicom po takich lekcjach, bo też mieliśmy takie sygnały, że powiedzieli: "Mamo, ty możesz mieć waloryzację", "Tato, ty sprawdź". Od dyrektorów dostajemy taką informację, że ci młodzi ludzie nie tylko czerpią wiedzę dla siebie, ale też dla rodziców – mówił nam prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Liwiusz Laska, który w Tarnowie poprowadził pierwszą lekcję.

Autor: Justyna Świderska

Tarnów nieprzypadkowo został wybrany na miejsce inauguracji 13. edycji akcji. Historia miasta jest bowiem związana z Ignacym Mościckim – naukowcem, wynalazcą i prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niemu powstała Państwowa Fabryka Zakładów Azotowych w Mościcach, ale Ignacy Mościcki powołał również do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze zajęcia poprowadzono w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Placówka angażuje się w tę akcję od pierwszej edycji w 2014 roku:

- Od 13 lat obserwuję „Lekcje z ZUS” i jako nauczyciel rachunkowości widzę, że zainteresowanie ubezpieczeniami społecznymi wśród uczniów rośnie z roku na rok. Młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne nie dotyczą ich w jakiejś odległej przyszłości, tylko w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy. Dlatego świadomie podejmują decyzję, jaką umowę wybrać związaną z tą pierwszą pracą, jakie będą składki ZUS-owskie. Muszę powiedzieć, że gdy są tematy o składkach na ubezpieczenia społeczne, zawsze jest dyskusja dlaczego są tak wysokie i co można z tym zrobić, żeby płacić mniejsze składki. Ale widzę z roku na rok, że świadomość uczniów jest coraz większa w tym temacie – przekonuje dyrektor ZSEG w Tarnowie - Elżbieta Zięba.

Dodam, że dotychczas w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział ponad 950 tysięcy uczniów w całej Polsce.

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