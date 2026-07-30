Zdrój SPYCIMIR ozdobi Tarnów! Nowe, stylowe źródełko na Wałowej tuż-tuż

Tarnowska Starówka rozszerza swoją sieć publicznych źródełek wody pitnej, wprowadzając drugie ujęcie, które zapewni darmowe orzeźwienie w upalne dni.

Nowy, stylizowany wodopój "SPYCIMIR" powstaje przy ulicy Wałowej i będzie dostępny dla mieszkańców oraz turystów już w sierpniu.

Sprawdź, jak te unikalne zdroje łączą historię z nowoczesnością i dowiedz się, gdzie zaplanowano kolejny punkt na mapie Tarnowa!

Ogólnodostępne źródełka wody pitnej dostępne dla przechodniów to pomysł Rady Osiedla Starówka w Tarnowie. Pierwsze, za około 20 tysięcy złotych, stanęło na placu Sobieskiego i od chwili uruchomienia działa bezawaryjnie. Miejsce wybrano nieprzypadkowo - jest uczęszczane przez mieszkańców i turystów, a w czasie letnich upałów to właśnie tutaj rozdawano przechodniom butelkowaną wodę mineralną. Dodatkowym plusem była dostępność podziemnej infrastruktury Tarnowskich Wodociągów. Inicjatorzy źródełka zdecydowali się na stylizowany, żeliwny model „Mediolan”, który trzeba było sprowadzić z zagranicy. Wzór został zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Obok ujęcia z kranikiem postawiono donice z kwiatami i ławki, na których można odpocząć. Brakuje tylko cienia, który chroniłby przed promieniami słońca w upalne dni.

Kolejne darmowe ujęcie wody pitnej dla przechodniów ma teraz stanąć w rejonie Zakątka Spycimira przy ulicy Wałowej. Udało się już uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i wyłonić wykonawcę, a montaż ma ruszyć lada chwila – na przełomie lipca i sierpnia:

- Troszeczkę przykro, że to nie udało się przed wakacjami. Myśmy bardzo wcześnie występowali, ale tych procedur naprawdę jest wiele, ja to doskonale rozumiem. Idziemy w taki stylizowany model. Wprawdzie nie korzystamy w tym roku z usług włoskiej firmy, która wykonała ten na placu Sobieskiego, bo okazuje się, że polski jest wytwórca bardzo podobnych, takich stylizowanych zdrojów ulicznych. To jest zatwierdzone przez konserwatora, więc będzie utrzymany ten sam styl zdrojów na całej starówce, żeby to był jakiś komplet jednolitych, fajnych zdrojów stylizowanych – przekonuje Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.

Inicjatorzy chcą, by każdy z trzech zdrojów nosił imię postaci historycznie związanej z Tarnowem. Pierwsze ujęcie, na placu Sobieskiego, otrzymało imię JAN, a źródełko na Wałowej ma nosić imię SPYCIMIR. Z kolei trzeci zdrój – JÓZEF, nawiązujący do postaci generała Józefa Bema, ma stanąć na placu Ofiar Stalinizmu.

Ryszard Żądło przekonuje, że drugie ujęcie, przy ulicy Wałowej, będzie dostępne dla mieszkańców jeszcze w sierpniu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zdrój przy placu Sobieskiego cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w upalne dni, kiedy temperatury zbliżają się do 30 stopni. Wystarczy dysponować własnym kubkiem lub butelką i można za darmo napełnić naczynie wodą zdatną do picia.

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