Budżet obywatelski Tarnowa. Zgłoszono 50 projektów, teraz czas na ich ocenę

Zakończył się nabór do budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok.

Teraz wszystkie wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną.

Kiedy poznamy listę projektów dopuszczonych do głosowania i wyniki budżetu obywatelskiego?

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Budżet Obywatelski 2027. Rekordowe zainteresowanie i nowe zasady

Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. W tegorocznej edycji mieszkańcy wykazali się wyjątkową aktywnością, składając łącznie 50 wniosków. Tarnowianie zgłosili m.in. propozycje o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Projekty podzielono na dwie kategorie – małe, których wartość może wynosić od 20 tys. do 150 tys. zł, oraz duże, wycenione na kwoty od 150 tys. do 1 mln zł.

Na realizację zwycięskich wniosków miasto przeznaczy prawie 6 mln zł. Teraz wszystkie zgłoszenia przejdą ocenę formalną, która potrwa do 17 sierpnia. Po jej zakończeniu przewidziano czas na składanie odwołań, a następnie rozpocznie się ocena merytoryczna projektów. Również na tym etapie autorzy będą mogli odwoływać się od decyzji.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana 13 października. Każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać po jednym projekcie z każdej kategorii. Rozszerzono również grono osób uprawnionych do udziału w głosowaniu – po raz pierwszy swój głos będą mogli oddać także mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

Samo głosowanie potrwa od 14 do 26 października, a mieszkańcy poznają wyniki tegorocznej edycji 29 października. Wtedy okaże się, które z pomysłów otrzymają finansowanie i zostaną zrealizowane w 2027 roku.

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