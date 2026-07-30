Budżet obywatelski Tarnowa. Zgłoszono 50 projektów, teraz czas na ich ocenę

Michał Reszczyński
2026-07-30 8:17

Rekordowe zainteresowanie budżetem obywatelskim w Tarnowie. Mieszkańcy zgłosili aż 50 projektów, co jest najlepszym wynikiem w historii. Do podziału jest blisko 6 mln zł.

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Autor: Justyna Świderska

Budżet Obywatelski 2027. Rekordowe zainteresowanie i nowe zasady

Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. W tegorocznej edycji mieszkańcy wykazali się wyjątkową aktywnością, składając łącznie 50 wniosków. Tarnowianie zgłosili m.in. propozycje o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Projekty podzielono na dwie kategorie – małe, których wartość może wynosić od 20 tys. do 150 tys. zł, oraz duże, wycenione na kwoty od 150 tys. do 1 mln zł.  

Na realizację zwycięskich wniosków miasto przeznaczy prawie 6 mln zł. Teraz wszystkie zgłoszenia przejdą ocenę formalną, która potrwa do 17 sierpnia. Po jej zakończeniu przewidziano czas na składanie odwołań, a następnie rozpocznie się ocena merytoryczna projektów. Również na tym etapie autorzy będą mogli odwoływać się od decyzji.

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Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana 13 października. Każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać po jednym projekcie z każdej kategorii. Rozszerzono również grono osób uprawnionych do udziału w głosowaniu – po raz pierwszy swój głos będą mogli oddać także mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

Samo głosowanie potrwa od 14 do 26 października, a mieszkańcy poznają wyniki tegorocznej edycji 29 października. Wtedy okaże się, które z pomysłów otrzymają finansowanie i zostaną zrealizowane w 2027 roku.

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