Nad ranem doszło do tragedii na torach kolejowych w powiecie tarnowskim.

W Zborowicach pociąg śmiertelnie potrącił człowieka, co spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu na trasie Tarnów-Krynica.

Służby pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności wypadku.

Tragiczny poranek na torach

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku, około godziny 5:20. Na szlaku kolejowym relacji Tarnów-Krynica, w miejscowości Zborowice, doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg.

Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z posterunku PSP w Siedliskach oraz druhowie z OSP Zborowice. Po stwierdzeniu, że wypadek ma charakter śmiertelny, dalsze działania na miejscu zdarzenia przejęli funkcjonariusze policji.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Jak informuje asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ruch kolejowy w kierunku Krynicy jest całkowicie zablokowany. "Dziesięcioro pasażerów, którzy podróżowali pociągiem biorącym udział w zdarzeniu, zostało bezpiecznie przeprowadzonych do stacji kolejowej. Zapewniono im komunikację zastępczą".

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać co najmniej kilka godzin.

Działania służb na miejscu zdarzenia

Na miejscu wypadku prowadzone są intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Do Zborowic skierowano również technika kryminalistyki. Zadaniem służb jest zabezpieczenie śladów oraz ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii.

7