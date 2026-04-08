XXV Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej „The Greatest Hits” – jubileuszowa edycja już 9 kwietnia w IV Liceum Ogólnokształcącym

Muzyczne święto języka angielskiego – jubileuszowa edycja przeglądu w IV LO w Tarnowie

Czwartek upłynie pod znakiem muzyki i scenicznych występów uczniów, którzy zaprezentują swoje umiejętności podczas jubileuszowej, dwudziestej piątej edycji Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Angielskiej. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem „The Greatest Hits”.

W wydarzeniu wezmą udział soliści, duety oraz zespoły wokalne reprezentujące szkoły podstawowe (klasy VII–VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe. Każdy uczestnik zaprezentuje jedną piosenkę w języku angielskim. Występy zostaną ocenione według kilku kluczowych kryteriów. Jury zwróci szczególną uwagę na interpretację utworu oraz jego wartości estetyczne, poprawność językową wykonywanych tekstów, a także warunki głosowe i ogólną muzykalność uczestników. Istotnym elementem oceny będzie również ogólne wrażenie artystyczne, obejmujące m.in. dobór repertuaru oraz jego atrakcyjność sceniczną.

- Celem naszego przeglądu jest promocja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, a także integracja szkół. Uczniowie, którzy przyjeżdżają do naszej szkoły, nawiązują znajomości, które często trwają latami. (...) To wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tarnowskich szkół, jak i tych z okolic. W tym roku mamy aż 30 uczestników - podkreśla nauczycielka języka angielskiego, Anna Maziarz-Pasek.

Jubileuszowa edycja wydarzenia zapowiada się uroczyści. Organizatorzy planują też oddać hołd osobom, które przez lata zasiadały w jury, a których nie ma już wśród nas.

