Wypadek na ścieżce rowerowej w Tarnowie. Kierowca busa potrącił 14-latka

Wyjeżdżający z posesji samochód dostawczy uderzył w 14-letniego rowerzystę, który z obrażeniami trafił do szpitala.

Wypadek miał miejsce na ścieżce rowerowej.

Funkcjonariusze policji wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia, ruch w tym rejonie odbywa się już płynnie.

Potrącenie 14-letniego rowerzysty w Tarnowie. Bus wyjeżdżał z posesji na ulicy Nowy Świat

W środę, 28 października w Tarnowie wydarzył się niebezpieczny wypadek drogowy. Z pierwszych ustaleń obecnych na miejscu policjantów wynika, że 14-letni chłopiec jechał wyznaczoną ścieżką rowerową przy ulicy Nowy Świat. Równocześnie z prywatnej posesji wyjeżdżał samochód dostawczy. Kierowca busa włączał się do ruchu i przecinał trasę dla jednośladów, co doprowadziło do zderzenia z nastolatkiem.

Uderzenie okazało się na tyle silne, że młody cyklista upadł na ziemię i doznał obrażeń. Ratownicy medyczni udzielili chłopcu pierwszej pomocy na miejscu, po czym przewieźli rannego 14-latka do szpitala na dokładną diagnostykę.

Policja z Tarnowa bada przyczyny wypadku z udziałem busa i rowerzysty

Funkcjonariusze z tarnowskiej drogówki od razu zabezpieczyli teren wypadku i rozpoczęli dochodzenie mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Śledczy skupiają się teraz na precyzyjnym odtworzeniu chwili, w której samochód dostawczy wjechał na tor ruchu roweru. Polskie prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że kierowca wyjeżdżający z posesji włącza się do ruchu i musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom. Przepisy nakazują w takiej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności wobec pieszych oraz rowerzystów poruszających się po drodze czy dedykowanej ścieżce.

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