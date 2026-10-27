Wszystkich Świętych w Tarnowie: trwa sprzątanie, cmentarze będą otwarte nocą

Tarnowskie cmentarze przechodzą intensywne przygotowania do Wszystkich Świętych, angażując mieszkańców i uczniów w prace porządkowe, by zapewnić godny wygląd nekropolii.

Od 30 października nekropolie będą dostępne całodobowo, a monitoring i patrole skutecznie zwiększają bezpieczeństwo, redukując kradzieże i akty wandalizmu.

Dowiedz się, jakie wyzwania stoją przed MZC w kwestii segregacji odpadów i jak aplikacja Grobonet rewolucjonizuje poszukiwania grobów na tarnowskich cmentarzach!

Zbierają liście, wywożą ogromne ilości wypalonych zniczy. Miejski Zarząd Cmentarzy przygotowuje tarnowskie nekropolie do dnia Wszystkich Świętych. W tych dniach, oprócz mieszkańców miasta i pracowników MZC, na cmentarzach pracują również uczniowie tarnowskich szkół, którzy pod nadzorem nauczycieli pomagają w pracach porządkowych.

- Sprzątamy. Non stop sprzątamy nie tylko to, co znajduje się w koszach na śmieci po uprzątnięciu grobowców, ale przede wszystkim też liście. Padający deszcz utrudnia zbieranie liści do worków, ale staramy się, aby jak co roku cmentarze były pięknie przygotowane na jedno z ważniejszych świąt dla naszego kraju. (…) Większość tego, co wydajemy, to właśnie wiąże się z wywozem śmieci. Jest to sprawa utrudniona, dlatego, że nie do końca na cmentarzach udaje się segregować śmieci. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład wkłady po zniczach plastikowe nie mogą być wrzucane do tak zwanych żółtych odpadów, czyli być segregowane, jeżeli posiadają parafinę. Często również wiązanki czy wieńce posiadają wiele różnych elementów, że nie da się tego segregować. Państwo sobie możecie wyobrazić, jakie to są ilości, gdzie to wszystko później ląduje w naszych kontenerach - relacjonuje Maria Wójcik, dyrektorka Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o przygotowaniach do dnia Wszystkich Świętych mówi Maria Wójcik, dyrektorka MZC w Tarnowie

Podobnie jak w poprzednich latach, MZC udostępni tarnowskie cmentarze całodobowo. Bramy zostaną otwarte na noc już w najbliższy piątek, 30 października. Natomiast od 2 listopada zacznie obowiązywać jesienno-zimowy czas otwarcia cmentarzy i bramy nekropolii w mieście będą zamykane o godzinie 19:00.

- Ja chcę jeszcze tym, którzy uważają, że nie jest to dobry pomysł, powiedzieć, że naprawdę mamy dużo telefonów, gdzie osoby dzwonią i pytają się, czy będą otwarte wieczorami cmentarze i do której. My, współpracując z naszą firmą, która ochrania i zamyka nasze cmentarze, również mamy taką umowę, że oni w tych dniach, kiedy cmentarze są całodobowo otwarte, odwiedzają te cmentarze. Również straż miejska ma patrole. I raczej, powiem szczerze, że idzie to w tym kierunku, że tych kradzieży, o które tak niektórzy się martwią, jest coraz mniej. I ta forma się sprawdza.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie zauważa, że w ciągu ostatnich lat znacząco spadła liczba kradzieży czy aktów wandalizmu na tarnowskich nekropoliach. Jak przyznaje Maria Wójcik, przyczynił się do tego między innymi montaż kamer monitoringu, który odstrasza potencjalnych sprawców. Ale nowoczesne technologie pomagają nie tylko pilnować porządku na cmentarzach. Od lat świetnie sprawdza się aplikacja Grobonet, dzięki której można samodzielnie odnaleźć miejsce pochówku interesującej nas osoby.

- To jest bardzo dobra inicjatywa. Ten program jest cały czas doskonalony. Wychodzą nowe wersje. My przydatność Grobonetu widzimy w naszej codziennej pracy. W poprzednich latach przed Świętem Zmarłych mieliśmy bardzo dużo osób, które poszukiwały grobów. Nie tylko tu w biurze, ale również na cmentarzach, pracownicy byli zajęci wyszukiwaniem najpierw w księgach, w planach danego miejsca, później idąc z poszukującym tego miejsca. Więc my widzimy, że już nasi odwiedzający sami sobie radzą i doskonale funkcjonuje ten system – dodaje Maria Wójcik.

Więcej o inwestycjach i przygotowaniach na tarnowskich cmentarzach w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. Tymczasem przez trzy dni będzie w tym roku prowadzona kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Tarnowie. Więcej o tej inicjatywie piszemy TUTAJ – sprawdź, jak można pomóc.

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