Przyszłość Motoru Lublin w Tarnowie niepewna. Miasto przedstawia swoje warunki

Tarnów stawia warunki. Kto zapłaci za przygotowanie stadionu?

Motor Lublin szuka stadionu na czas przebudowy swojego obiektu. Wszystko wskazywało na to, że klub przeniesie domowe spotkania do Tarnowa. Sprawa się jednak skomplikowała. Organizacja spotkań na najwyższym poziomie rozgrywek żużlowych wymaga odpowiedniego przygotowania infrastruktury, a to wiąże się z wydatkami liczonymi w milionach złotych. Szacunkowy koszt niezbędnych prac, obejmujących między innymi oświetlenie, ma przekraczać 5 mln zł. Właśnie kwestia finansowania tych inwestycji stała się jednym z najważniejszych punktów spornych w rozmowach.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że miasto od początku deklarowało gotowość do współpracy, ale nie zamierza ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją stadionu na rzecz lubelskiego zespołu.

- Miasto Tarnów nie chce na tej sytuacji zarobić. Zaprasza do siebie, natomiast od samego początku mówimy również, że nie mamy zamiaru do tego interesu dokładać. To jest trochę tak jak z zapraszaniem do siebie przyjaciół, którzy mają akurat remont w domu. Nie mogą przychodzić i narzekać, że materac jest niewygodny, lampka nie świeci - zaznacza prezydent Kwaśny.

Według władz Tarnowa Motor Lublin powinien w pierwszej kolejności rozważyć możliwość uzyskania odstępstw od części wymogów dotyczących stadionu. Jakub Kwaśny wskazuje, że w przeszłości zdarzało się już, iż obiekty dopuszczano do rozgrywek mimo niespełnienia wszystkich standardowych wymagań.

Dla władz miasta istotne są nie tylko koszty przygotowania obiektu, ale również sposób jego późniejszego wykorzystania. Tarnów chce zagwarantować, że stadion w Mościcach nadal będzie służył lokalnemu sportowi, szczególnie dzieciom i młodzieży. Kolejnym warunkiem jest dostępność wejściówek dla mieszkańców Tarnowa i okolic. Motor Lublin korzysta z własnego systemu sprzedaży karnetów, dlatego samorząd chce mieć pewność, że ewentualne przeniesienie spotkań nie ograniczy lokalnym kibicom możliwości oglądania żużla na żywo.

Prezydent Tarnowa odniósł się również do medialnych doniesień dotyczących negocjacji klubu z innymi miastami, sugerując, że przedstawianie sprawy w ten sposób może stanowić próbę wywarcia presji na samorząd.

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