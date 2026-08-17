Wyjazd do pracy za granicę? To może być „obóz przymusowy”. Sprawdź sygnały ostrzegawcze i broń się

Kuszące oferty pracy za granicą często okazują się pułapką. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej rusza z warsztatami, by ostrzec przed handlem ludźmi.

Ten globalny proceder podstępnie wykorzystuje osoby szukające lepszego życia, obiecując wysokie zarobki, a prowadząc do niewolniczej pracy i utraty dokumentów.

Chroń siebie i bliskich! Dowiedz się, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze i uniknąć tragedii – rekrutacja na bezpłatne zajęcia trwa!

„Między wyborem a przymusem – o procesie migracji i zjawisku handlu ludźmi” – to tytuł warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, które na początku września organizuje Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej. Handel ludźmi to podstępne zagrożenie, które może dotknąć każdego. Często zaczyna się od nierealnych ofert pracy, a ofiary są zmuszane do niewolniczej pracy, żebractwa lub usług seksualnych. Specjaliści z Ośrodka chcą zwracać uwagę na kluczowe sygnały ostrzegawcze i podpowiadać, jak chronić siebie oraz bliskich przed tym globalnym procederem.

Skala zjawiska jest ogromna a sam proceder może dotknąć każdego. Często zaczyna się niewinnie, na przykład od atrakcyjnej oferty pracy w kraju bądź zagranicą. Z pozoru wszystko wygląda dobrze: pracodawca oferuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz dobre zarobki, ale nie przykłada wagi do wykształcenia i doświadczenia. To powinno wzbudzić czujność:

- Handel ludźmi to problem, który dotyka wszystkich, bez względu na to, jaką mamy płeć, ile mamy lat, bez względu na nasze pochodzenie. Ten problem dotyka Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, natomiast jest to też problem, który ogólnie wiąże się z doświadczeniem migracji. To problem, dotykający też osoby, które do nas przyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Wśród ofiar są osoby dorosłe ale i młode. Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy poszukujemy jakiejś pracy, chcemy polepszyć swoje warunki bytowe, znajdujemy agencję pracy, która obiecuje bardzo fajne warunki, zadowalające wynagrodzenie. No i młody człowiek, który szuka niezależności i szuka też często jakieś przygody, idzie w to, czasami za szybko i zbyt pochopnie, nie sprawdzając informacji, nie konsultując warunków umowy i to generuje bardzo duże zagrożenie i bardzo duże ryzyko - mówi psycholog Anna Gancarz z Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi psycholog Anna Gancarz z Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Często dopiero po przyjeździe na miejsce okazuje się, że warunki oferowane w ogłoszeniu nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czas pracy jest znacznie dłuższy, prawa pracownicze notorycznie łamane, a pensja jest wypłacana z opóźnieniem i w niższej wysokości, niż obiecywano. Do częstych praktyk należy odbieranie pracownikom dokumentów i uniemożliwianie kontaktu z rodziną.

- Jest to forma obozu pracy przymusowej. Często ponad siły. Umowy mogą też przybierać bardzo dziwne formy. Bardzo trzeba dbać o to, żeby nie dawać nikomu oryginałów swoich dokumentów, żeby jednak je zachować dla siebie, a nawet jeśli się już zdarzy, że się odda, no to żeby kopie jednak mieć, kserować sobie takie dokumenty. Bardzo ważne jest też przed takimi wyjazdami do pracy za granicą, żeby jak już tą umowę dostaniemy i będziemy mieli do niej wgląd, żeby skonsultować to z jakimś prawnikiem. Jest dużo darmowych punktów pomocy prawnej i można taką pomoc uzyskać, żeby mieć pewność, że wiemy pod czym składamy swój podpis.

Eksperci Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej chcą uświadamiać zagrożenia i uczyć bezpiecznych zachowań. Dlatego już we wrześniu będą organizować warsztaty o tematyce handlu ludźmi – więcej o tym w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. Warsztaty rozpoczną się 7 września 2026 roku o godz. 15:00 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających przemocy Domowej, ul. Szarych Szeregów 1. Rekrutacja chętnych do udziału trwa do 31 sierpnia 2026. Zapisy przyjmowane są telefonicznie, pod numerami: 14 655 36 36 lub 500 583 047, a także mailowo: [email protected] i osobiście w siedzibie Ośrodka. Liczba miejsc jest ograniczona.

11

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]