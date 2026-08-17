Wielki remont zabytkowej kamienicy w Tarnowie coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

Historyczny budynek w Tarnowie zyska nowe życie. Powstanie nowa atrakcja turystyczna

Miasto podpisało już umowę z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Inwestycja będzie realizowana etapowo. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, która ma być gotowa do końca bieżącego roku. Zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Zakres inwestycji obejmuje nie tylko modernizację wnętrz, ale również odnowienie elewacji oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elementach o szczególnej wartości historycznej. W czasie prowadzenia robót Tarnowskie Centrum Informacji oraz wydział Urzędu Miasta Tarnowa będą funkcjonować w innej lokalizacji.

Realizacja inwestycji ma kosztować 8 milionów 650 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2028 roku.

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