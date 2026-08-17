Wielki remont zabytkowej kamienicy w Tarnowie coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

Michał Reszczyński
2026-08-17 12:01

To jedna z ważniejszych inwestycji związanych z rozwojem turystyki. Kamienica przy Rynku 7, w której obecnie funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej, zostanie gruntownie wyremontowana i zyska nową funkcję. W odnowionym obiekcie powstanie Centrum Winiarstwa.

Wejście do Informacji Turystycznej w kamienicy przy Rynku 7. O remoncie zabytku przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Michał Reszczyński

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Miasto podpisało już umowę z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Inwestycja będzie realizowana etapowo. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, która ma być gotowa do końca bieżącego roku. Zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Zakres inwestycji obejmuje nie tylko modernizację wnętrz, ale również odnowienie elewacji oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elementach o szczególnej wartości historycznej. W czasie prowadzenia robót Tarnowskie Centrum Informacji oraz wydział Urzędu Miasta Tarnowa będą funkcjonować w innej lokalizacji.  

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Realizacja inwestycji ma kosztować 8 milionów 650 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2028 roku.

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