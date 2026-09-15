W Tarnowie powstaje wielki park handlowy. Wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję

Tarnów zyska ogromny park handlowy. Budowa już ruszyła

Za projekt odpowiada Redkom Development, natomiast generalnym wykonawcą została firma Spec Bau Polska. Prace na placu budowy już ruszyły — obecnie prowadzone są roboty ziemne oraz przygotowania związane z wykonaniem fundamentów.

Planowany park handlowy ma zaoferować około 35 tys. mkw. powierzchni najmu. Do wyboru będzie blisko 30 sklepów i punktów obsługowych. Wśród zapowiadanych marek znajdują się m.in. Agata Meble, Lidl Polska oraz Media Expert. Ważnym elementem projektu będzie również kino.

Inwestycja ma nie tylko poszerzyć ofertę handlową w Tarnowie, ale również przynieść nowe miejsca pracy. Zgodnie z założeniami po otwarciu kompleksu zatrudnienie znajdzie w nim około 280 osób. Na przedsięwzięciu skorzystać ma także miejski budżet. Jak informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, wpływy z podatku od nieruchomości związane z funkcjonowaniem obiektu mogą wynieść nawet milion złotych rocznie.

Jeżeli harmonogram prac zostanie utrzymany, pierwsi klienci będą mogli odwiedzić park handlowy we wrześniu przyszłego roku.

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