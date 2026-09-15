W Tarnowie powstaje wielki park handlowy. Wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję

Michał Reszczyński
2026-09-15 18:01

W Tarnowie oficjalnie rozpoczęła się budowa jednej z największych planowanych w regionie inwestycji handlowych. We wtorek, 15 września, na terenie przyszłego kompleksu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Obiekt ma zostać otwarty we wrześniu 2027 roku.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny i inwestorzy z kielniami podczas budowy parku handlowego. Czytaj więcej w Eska Tarnów.
Autor: Michał Reszczyński

Tarnów zyska ogromny park handlowy. Budowa już ruszyła

Za projekt odpowiada Redkom Development, natomiast generalnym wykonawcą została firma Spec Bau Polska. Prace na placu budowy już ruszyły — obecnie prowadzone są roboty ziemne oraz przygotowania związane z wykonaniem fundamentów. 

Planowany park handlowy ma zaoferować około 35 tys. mkw. powierzchni najmu. Do wyboru będzie blisko 30 sklepów i punktów obsługowych. Wśród zapowiadanych marek znajdują się m.in. Agata Meble, Lidl Polska oraz Media Expert. Ważnym elementem projektu będzie również kino.

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Inwestycja ma nie tylko poszerzyć ofertę handlową w Tarnowie, ale również przynieść nowe miejsca pracy. Zgodnie z założeniami po otwarciu kompleksu zatrudnienie znajdzie w nim około 280 osób. Na przedsięwzięciu skorzystać ma także miejski budżet. Jak informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, wpływy z podatku od nieruchomości związane z funkcjonowaniem obiektu mogą wynieść nawet milion złotych rocznie.

Jeżeli harmonogram prac zostanie utrzymany, pierwsi klienci będą mogli odwiedzić park handlowy we wrześniu przyszłego roku. 

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