Tarnowianie tankują taniej. Czy miejska stacja paliw zmieniła ceny w całym mieście?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie z sukcesem reaktywowało stację paliw Mpetrol, która każdego dnia obsługuje setki kierowców.

Jej powrót wywołał spadek cen paliw w całym mieście, zmuszając pozostałe stacje do walki o klienta niższymi ofertami.

Sprawdź, jak Mpetrol osiągnął ten efekt, pomimo początkowych problemów.

Najwięcej chętnych skorzystało w pierwszych dwóch tygodniach działania stacji. W sierpniu miejska stacja paliw Mpetrol, prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, ponownie zaczęła działać, oferując tańsze tankowanie. Kolejki chętnych ustawiały się już w dniu otwarcia, a bardzo duże zainteresowanie utrzymało się przez kolejne dwa tygodnia, do czasu wygaszenia rządowego programu CPN.

- Nie myśleliśmy, że aż takie zainteresowanie stacją Mpetrol będzie. Ale chyba zgodnie ze strategią Win-Win, wszystkie strony są tutaj zadowolone, zarówno mieszkańcy, którzy ustawiali się kolejkami. Trudno było nawet wjechać na stację, bo każdorazowo kilkanaście samochodów stało oczekując na możliwość zatankowania. Klienci nie tylko tankowali samochody swoje prywatne, ale również do kanistrów, przyjeżdżali rolnicy, zaopatrywali się w większe ilości paliwa. I ten obrót był bardzo solidny za te pierwsze dwa tygodnie. Oczywiście od września, z wygaśnięciem programu, to troszeczkę widzimy, że to natężenie zmalało, ale w każdym momencie ludzie przyjeżdżają – podsumowuje Robert Pacana, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o działalności Miejskiej Stacji Paliw Mpetrol mówi Rober Pacana z MPK

Ceny na miejskiej stacji Mpetrol są regulowane na bieżąco. Na ogół kwoty za litr są o kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt groszy niższe, niż na pozostałych stacjach. Jak zauważa prezes Pacana, ponowne uruchomienie miejskiej stacji wprowadziło na lokalny rynek większą konkurencję i wymusiło działania innych operatorów:

- Dla mnie istotniejszy jest ten efekt, który podejrzewaliśmy, że w końcu nastąpi w Tarnowie, że ceny zaczną być bardziej konkurencyjne, przede wszystkim dla mieszkańców, bo my nie odkryliśmy tutaj jakoś Ameryki, że takie ceny niskie tutaj stosujemy, że mamy jakieś algorytmy AI, które za nas to robią. Robimy to wszystko w ramach naszej marży, naszych upustów wygenerowanych w ramach umów z dostawcą, w ramach naszych kosztów. To jest sposób na prowadzenie działalności gospodarczej, która musi być rentowna i ona jest rentowna. I też ten efekt już w tym momencie jest zauważalny, że inne stacje podążają w naszym kierunku, a nawet nie ukrywam, że można zobaczyć, że niektórzy mają taniej niż u nas. My się absolutnie nie obrażamy z tego powodu, wręcz cieszymy, bo jest to pozytywny trend, który już dawno powinien wystąpić w Tarnowie.

Po wznowieniu działalności miejska stacja paliw Mpetrol nie uniknęła kłopotów technicznych. Kierowcy zgłaszali zawieszenie się oprogramowania tankomatu, a w związku z początkowo ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dwukrotnie zabrakło paliwa – benzyny bezołowiowej. Teraz, jak zapewnia prezes Pacana, problemy są raczej sporadyczne.

Przypomnijmy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie działa w trybie In-House, jako podmiot wewnętrzny miasta i w ramach realizacji umowy powierzenia, która jest podstawową gałęzią działalności gospodarczej. Przewozy pasażerskie mają generować do 90% przychodów, a jedynie 10% przychodów w ramach całego budżetu, może pochodzić z działalności komercyjnej. Prezes Pacana zwraca jednak uwagę, że stacja Mpetrol nie jest jedyną działalnością komercyjną, bo MPK prowadzi również okręgową stację kontroli pojazdów, udziela powierzchnie reklamowe na i w pojazdach, wynajmuje pomieszczenia i ma też pracownię psychologiczną. W 2024 roku te proporcje zostały zaburzone i konieczne było zamknięcie miejskiej stacji paliw. Obecnie tarnowskie MPK ma nowy model biznesowy, który ma gwarantować bezpieczeństwo parytetów. Gdyby jednak przychody zbyt szybko rosły, rozważane będą inne rozwiązania.

- Na razie stacja działa tak, jak to było poprzednio. Jeżeli będziemy się zbliżać do przekroczenia tych granic, tego parytetu, no to będziemy adekwatne decyzje podejmować. Są różne opcje, spółki córki, zaangażowanie innych podmiotów. W tym momencie jesteśmy w 100% właścicielem. Możemy się tymi udziałami w ramach spółek komunalnych tak też podzielić z innymi, aby nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce właśnie w roku 2024, bo to też zachwiało późniejszymi cenami – przekonuje prezes Robert Pacana.

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