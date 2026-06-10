- Na autostradzie A4 w Małopolsce doszło do poważnego zdarzenia, które wywołało chaos komunikacyjny na trasie w kierunku Tarnowa.
- Samochód ciężarowy przewrócił się na bok, całkowicie blokując kluczowy zjazd z autostrady na węźle Brzesko.
- Służby pracują na miejscu i podają szacowany czas trwania utrudnień. Sprawdź, jakich problemów należy się spodziewać i czy warto szukać objazdu.
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Zablokowany zjazd z A4 na Brzesko
Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że do wypadku doszło w środę, 10 czerwca 2026 roku, około godziny 8:40. Na 468. kilometrze autostrady A4, na odcinku pomiędzy Krakowem a Tarnowem, kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad kierownicą. W konsekwencji pojazd przewrócił się na bok bezpośrednio na zjeździe z autostrady w Brzesku.
Aktualizacja:
O 9:35 służbom udało się przywrócić ruch na zablokowanym węźle A4.
Utrudnienia dla kierowców na węźle Brzesko
W wyniku zdarzenia zjazd z autostrady A4 na Brzesko jest całkowicie nieprzejezdny. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają teren wypadku i ustalają jego dokładne okoliczności. Zgodnie z pierwszymi szacunkami, usunięcie pojazdu i przywrócenie normalnego ruchu może potrwać około dwóch godzin. Kierowcy planujący podróż w tym rejonie powinni liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i w miarę możliwości rozważyć wybór alternatywnej trasy.
Na szczęście z informacji przekazanych przez służby wynika, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
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