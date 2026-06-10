Utrudnienia na A4. Przewrócona ciężarówka blokuje zjazd na Brzesko

Tomasz Piszczek
2026-06-10 9:00

Do poważnego zdarzenia doszło w środę rano na autostradzie A4 w Małopolsce. Kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego ciężarówka przewróciła się, całkowicie blokując zjazd z autostrady w kierunku Brzeska. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

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Autor: Redakcja Grafika ostrzegawcza w odcieniach pomarańczu i czerwieni, z dużym, białym napisem „PILNE !” na tle abstrakcyjnych, geometrycznych kształtów. Ilustruje pilność sytuacji awarii Profilu Zaufanego, o której można przeczytać na Super Biznes.
  • Na autostradzie A4 w Małopolsce doszło do poważnego zdarzenia, które wywołało chaos komunikacyjny na trasie w kierunku Tarnowa. 
  • Samochód ciężarowy przewrócił się na bok, całkowicie blokując kluczowy zjazd z autostrady na węźle Brzesko. 
  • Służby pracują na miejscu i podają szacowany czas trwania utrudnień. Sprawdź, jakich problemów należy się spodziewać i czy warto szukać objazdu.
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Zablokowany zjazd z A4 na Brzesko

Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że do wypadku doszło w środę, 10 czerwca 2026 roku, około godziny 8:40. Na 468. kilometrze autostrady A4, na odcinku pomiędzy Krakowem a Tarnowem, kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad kierownicą. W konsekwencji pojazd przewrócił się na bok bezpośrednio na zjeździe z autostrady w Brzesku.

Aktualizacja: 

O 9:35 służbom udało się przywrócić ruch na zablokowanym węźle A4.

Utrudnienia dla kierowców na węźle Brzesko

W wyniku zdarzenia zjazd z autostrady A4 na Brzesko jest całkowicie nieprzejezdny. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają teren wypadku i ustalają jego dokładne okoliczności. Zgodnie z pierwszymi szacunkami, usunięcie pojazdu i przywrócenie normalnego ruchu może potrwać około dwóch godzin. Kierowcy planujący podróż w tym rejonie powinni liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i w miarę możliwości rozważyć wybór alternatywnej trasy.

Na szczęście z informacji przekazanych przez służby wynika, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

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