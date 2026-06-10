Na drodze krajowej nr 73 w Żelazówce doszło do dramatycznego pożaru samochodu, który na długi czas całkowicie zablokował ruch w obu kierunkach.

Pojazdem podróżowały dwie osoby, którym w ostatniej chwili udało się bezpiecznie opuścić auto, zanim ogień objął cały pojazd.

Samochód spłonął doszczętnie, a akcja gaśnicza była niezwykle trudna. Zobacz, jak wyglądała sytuacja na miejscu i jakie były przyczyny zdarzenia.

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Pożar samochodu na krajowej 73-ce

Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 22:20. Na drodze krajowej nr 73 w Żelazówce (powiat dąbrowski) zapalił się samochód osobowy. W momencie przyjazdu służb na miejsce zdarzenia pojazd był już całkowicie objęty ogniem.

Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. Na szczęście, jak informują służby, zdołali oni opuścić pojazd o własnych siłach jeszcze przed rozprzestrzenieniem się płomieni. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Akcja służb i utrudnienia w ruchu

Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce strażacy zabezpieczyli teren działań i przystąpili do gaszenia płonącego pojazdu.

Jak poinformował mł. bryg. Piotr Prosowicz, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, pojazd spłonął doszczętnie. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej i usuwania skutków zdarzenia, droga krajowa nr 73 w miejscu pożaru była całkowicie nieprzejezdna.

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Nocny pożar na DK 73. Samochód spłonął doszczętnie

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