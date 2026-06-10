Ulica Rady Europy w Tarnowie w końcu doczeka się przebudowy. Jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kompleksowy remont ulicy Rady Europy w Tarnowie jeszcze w tym roku?

Tarnowski magistrat zapowiada rozpoczęcie długo wyczekiwanej modernizacji ulicy Rady Europy. W planach jest szeroki zakres prac infrastrukturalnych, które mają zostać częściowo sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi blisko 2 miliony złotych, natomiast całkowity koszt przedsięwzięcia to około 4 miliony zł.

Przetarg na realizację zadania powinien zostać ogłoszony jeszcze przed rozpoczęciem wakacji. Jeśli procedury przebiegną bez opóźnień, wykonawca zostanie wybrany w trakcie lata, co otworzy drogę do rozpoczęcia robót. Prace mogą potrwać do wiosny 2027 roku.

Modernizacja nie ograniczy się wyłącznie do położenia nowej nawierzchni. Projekt obejmuje także budowę i uporządkowanie systemu odwodnienia, który ma odprowadzać wody opadowe do Rowu Chyszowskiego. W planach jest również wykonanie nowych chodników oraz instalacja oświetlenia ulicznego, co ma znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

– Tak na prawdę to osiedle powinno od początku tak wyglądać, no ale miasto musi nadrobić to co nie zostało wykonane i nie zostało wprowadzone jako wymóg przy budowie tego osiedla – podkreśla prezydent miasta Jakub Kwaśny.

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