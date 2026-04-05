Tragiczny wypadek w Tarnowie. Nie żyje 25-letni motocyklista

Michał Reszczyński
2026-04-05 16:02

W niedzielne popołudnie w Tarnowie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na alei Jana Pawła II motocyklista uderzył w znak drogowy. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Zdjęcie ilustracyjne

Autor: Pixabay.com

Śmiertelny wypadek w Tarnowie

Do zdarzenia doszło około godziny 14:34 na alei Jana Pawła II w Tarnowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący motocyklem z nieznanych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w znak drogowy.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Pomimo podjętej reanimacji, motocyklista zmarł na miejscu zdarzenia. Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratury.

